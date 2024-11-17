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Далекобійні удари по Росії: Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Далекобійні удари по Росії: Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США
Зеленський звернувся до українців та світу
фото з відкритих джерел

США, Велика Британія та Франція дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії своїм озброєнням

Президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Пізніше до цього дозволу приєдналась Велика Британія та Франція. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це рішення у вечірньому зверненні. 

«План посилення України – це План перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково. Слава Україні!» – наголосив президент.

Також у зверненні Зеленський зазначив, що сьогодні був один із найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. Двісті десять дронів і ракет одразу, зокрема гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами – умиротворенням. 

«Сьогодні цей «голуб миру» надіслав нам чергові «кинджали» та «калібри». Ось така дипломатія. Його мова – це підлість. Росія вже майже тисячу днів робить одне й те саме. І від цього треба захищатися. Треба бути сильними. Час інвестувати треба не в те, щоб поговорити з кимось у Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни», – додав Зеленський.

Раніше стало відомо, що дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю США на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники, які володіють відповідною інформацією.

New York Times із посиланням на американських посадовців зауважує, що Байден став пом’якшувати обмеження на використання американської зброї після того, як у травні Росія розпочала штурм у напрямку Харкова.

В свою чергу, видання Le Figaro написало, що Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про ухвалення такого рішення стало відомо після того, як з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

До слова, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow.

Зауважимо, що у Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

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Теги: Володимир Зеленський ЗСУ війна Франція президент росія Велика Британія

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