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Мінфін спрогнозував, скільки часу Україна зможе воювати без допомоги США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінфін спрогнозував, скільки часу Україна зможе воювати без допомоги США
За словами міністра фінансів, Україна має провести необхідні переговори з ключовими союзниками у США, аби й надалі отримувати допомогу
фото: mof.gov.ua/Міністерство фінансів

На цей час Україна має достатньо коштів, достатньо зброї, ракет та артилерійських снарядів

Україна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю виданню El País.

Міністр наголосив, що зараз Україна отримує кошти та озброєння від США і Київ має використати цей час «дуже мудро», щоб провести необхідні переговори з нашими ключовими союзниками у Сполучених Штатах.

«Я вважаю, що в нас достатньо коштів, достатньо зброї, ракет та артилерійських снарядів, аби протистояти бодай на перше півріччя 2025 року. Ми надамо достатні бюджетні асигнування для закупівлі необхідних боєприпасів та військової техніки у 2025 році. Наразі ми отримуємо необхідне озброєння зі Сполучених Штатів. Це означає, що принаймні у першій половині року і наступного періоду ми будемо добре підготовлені до того, щоб протистояти цій агресії», – каже він.

За словами Марченка, зараз ситуація на полі бою відрізняється від торішньої, оскільки більшу роль зараз виконують безпілотники.

«План уряду на 2024 рік – виробити в Україні понад мільйон безпілотників. Типова сучасна війна має два ключові виміри: технологічна компетентність і люди, які воюють, використовуючи цю технологію. Це нова війна, і ми намагаємося поєднати різні типи оперативних можливостей. Ключова вимога нашого Міністерства оборони до Міністерства фінансів наразі – надати додаткові кошти, щоб мати можливість закупити необхідні безпілотники. Безпілотники – їхній запит номер один», – сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, The New York Times пише, що найімовірніше, обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації скоротить обсяги постачання допомоги Україні порівняно зі своїм попередником.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

Як повідомлялося, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $988 млн. Він містить додаткове обладнання, безпілотники та ракети.

До слова, із $50 млрд, які планується залучити за рахунок знерухомлених російських активів, перша частина у розмірі $ 22 млрд надійде в Україну у 2025 році.

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Теги: США війна фінансування військова допомога Сергій Марченко

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