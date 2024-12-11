Росія назвала «крадіжкою» рішення США про допомогу Україні коштом заморожених російських активів

Міністерство закордонних справ у Москві заявило, що цей крок «не залишиться без відповіді»

Росія назвала «крадіжкою» рішення Сполучених Штатів про надання Україні кредиту на суму 20 мільярдів доларів коштом заморожених на Заході російських активів. Міністерство закордонних справ у Москві заявило 11 грудня, що цей крок «не залишиться без відповіді».

«Нацистсько-бандерівському режиму це все одно не допоможе, дірки у власних бюджетах залатати не вийде навіть у масштабах однієї із «сімкових» країн, наприклад, Канади. Але от підконтрольній США світовій фінансовій системі, яка спирається на долар як глобальну резервну валюту та інструмент міжнародних розрахунків, це вже завдало серйозних збитків», – каже російське дипломатичне відомство.

МЗС окупантів також додало, що «жодні псевдоправові хитрощі, рясно приправлені лицемірством і подвійними стандартами, не залишаться без відповіді».

«Росія має у своєму розпорядженні достатні можливості та важелі для відповідного вилучення західних активів, що перебувають у її юрисдикції, які будуть у цьому разі використані для нарощування промислового потенціалу та реалізації інфраструктурних проєктів у російських регіонах», – запевняють там.

Нагадаємо, 10 грудня міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

«$50 млрд, які «Велика сімка» колективно виділяє в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього опору», – зауважила міністерка фінансів США Джаннет Єллен.

Раніше Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

Також повідомлялося, що країни «Групи семи» до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд. Його буде виплачено за рахунок прибутків від російських активів.

Як відомо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.