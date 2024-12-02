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Крах «альтернативної Олімпіада». Путін переніс на невизначений термін «Ігри дружби»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Крах «альтернативної Олімпіада». Путін переніс на невизначений термін «Ігри дружби»
Путін відклав проведення «Ігор дружби»

Перші в історії «Ігри дружби» були заплановані на 15–29 вересня 2024 року

Проведення пропагандистських змагань «Ігри дружби» відкладено на невизначений термін – до особливого розпорядження російського диктатора Володимира Путіна.

Перші в історії «Ігри дружби» були заплановані на 15–29 вересня 2024 року у Москві та Єкатеринбурзі. Згодом Міжнародна асоціація дружби виступила з ініціативою перенести змагання на 2025 рік. Російська пропаганда називала ці змагання «альтернативною Олімпіадою», на яку мали приїхати найкращі спортсмени світу.

«З метою захисту прав спортсменів та спортивних організацій на вільний доступ до міжнародної спортивної діяльності ухвалюю: до особливого рішення президента РФ відкласти проведення міжнародних змагань «Всесвітні ігри дружби», передбачених указом президента РФ від 19 жовтня 2023 року», – йдеться в указі Путіна.

Нагадаємо, підсанкційного російського олігарха, близького до диктатора Володимира Путіна, Алішера Усманова було обрано новим президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE)

На виборах 71-річний росіянин набрав 120 голосів. Його опонент Отто Дракенберг (Швеція) отримав 26 голосів. 

Останні 2 роки Міжнародну федерацію фехтування очолював грек Маноліс Каціадакіс.

Нагадаємо, Усманов у 2022 році пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції. Також Усманов через підтримку російської агресії перебуває у санкційних списках Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, України, Австралія, Нової Зеландії та Японії.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: путін росія Олімпіада війна пропаганда

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