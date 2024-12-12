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Блінкен натякнув, як виведення військ США з Афганістану допомогло Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Блінкен натякнув, як виведення військ США з Афганістану допомогло Україні
Блінкен заперечив, що виведення американських військ з Афганістану могло надихнути Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну
фото: Офіс президента України

Блінкен: Я думаю, що наші супротивники, включно з Росією, були би раді, якби ми залишилися в Афганістані ще на 20 років

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році адміністрація США мала змогу «краще координувати відповідь», бо не була прив’язана до війни в Афганістані. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час слухань у Конгресі, передає «Укрінформ».

Також Блінкен заперечив, що виведення американських військ з Афганістану могло надихнути Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну. На запитання конгресмена Грегорі Мікса, чи вбачає він зв’язок між вторгненням Путіна в Україну та виведенням військ США з Афганістану, Блінкен заявив: «Ні. Навпаки, я думаю, що наші супротивники, включно з Росією, були би раді, якби ми залишилися в Афганістані ще на 20 років».

На репліки інших законодавців про те, що, мовляв, невдалий вихід з Афганістану проявив слабкість США і це спонукало Росію до більшої агресії, Блінкен наголосив, що зараз Америка разом із союзниками й партнерами сильні як ніколи.

«Сьогодні НАТО є сильнішим завдяки лідерству президента Байдена», – заявив державний секретар США, наголосивши у цьому зв'язку, що Альянс розширився, у нього стало більше ресурсів.

Держсекретар нагадав, що Путін уперше вторгся в Україну в 2014 році, коли в Афганістані ще були війська США.

Нагадаємо, Сполучені Штати підтримають нових сирійських лідерів, якщо вони створять інклюзивний уряд, який «уникатиме використання Сирії як бази для тероризму та не створюватимуть загрозу для своїх сусідів», а також поважатиме міжнародне право і права меншин. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США

За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, Сполучені Штати підтверджують свою повну підтримку політичного переходу під керівництвом і відповідальністю самих сирійців.

До слова, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), однак у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

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Теги: війна Афганістан Ентоні Блінкен путін

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