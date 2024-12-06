«Це війна не за територію». Президент Світового Конгресу українців закликав доносити правду про наміри Росії

Павло Ґрод: «Як Сталін знищував український народ понад 90 років тому, сьогодні те саме робить Путін»

Важливо, аби у світі було розуміння, що війна в Україні, це не про територію, а про знищення українського народу. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповів президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод.

Так, Ґрод прибув до Копенгагена, аби подякувати за підтримку Україні та заохочувати європейські країни тримати сильну коаліцію для допомоги Україні. За його словами, коли в США новий президент, треба, щоб Європа була ще більш об'єднана і більше підтримки надавала Україні.

Однак, поїздка має ще декілька важливих цілей.

«Треба, щоби скандинавські країни визнали Голодомор геноцидом. Це не в їхніх традиціях, але важливо, щоб ці країни розуміли: війна в Україні не про територію, а про знищення українського народу. Як Сталін знищував український народ понад 90 років тому, сьогодні те саме робить Путін. Саме таке позиціонування має змінити підхід до підтримки», – пояснив президент Світового Конгресу українців.

Як зауважив Ґрод, раніше у питанні визнання Голодомору вже були старання української діаспори, які працюють з політиками.

«Підтримка не з’являється завдяки одній зустрічі. Це постійна робота. Я приїхав сюди допомогти, щоб підсилити меседжі щодо Голодомору. Наприклад, в Німеччині ми почали піднімати цю тему у 2018 році. І тільки через п'ять років німці визнали Голодомор геноцидом», – наголосив Павло Ґрод.

Президент Світового Конгресу українців підкреслив, що в Європі досі побутує думка, нібито «це тільки Путін поганий, а росіяни – хороші».

Нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років. Раніше Італія визнала Голодомор геноцидом українців. Також 7 липня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

До слова, МВС оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов’язаних з Голодомором. Вони доступні на електронній карті.

За час Голодомору 1932-1933 років, який став однією з найстрашніших трагедій українського народу, від умисно організованого голоду загинули понад 4 млн українців. На той момент це були 13% населення України.