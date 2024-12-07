США нададуть Україні пакет допомоги на майже $1 млрд: що туди ввійде

Нова допомога вдвічі зменшує наявні $2,21 млрд, які залишилися в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI)

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $988 млн. Він містить додаткове обладнання, безпілотники та ракети. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нова допомога вдвічі зменшує наявні $2,21 млрд, які залишилися в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на тлі того, що демократи, які залишають Білий дім, намагаються взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не брати її з американських збройних запасів.

Кошти спрямують на закупівлю боєприпасів для систем Himars, а також на безпілотники й ракети, утім на які саме – не уточнюється.

Нагадаємо, у четвер радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Їхня зустріч тривала понад годину. За підсумками зустрічі старший радник Байдена пообіцяв, що до середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.

До слова, 2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму $725 млн. Про це повідомив «Голос Америки» із покликанням на Держдепартамент США. Пакет включає додаткові боєприпаси до Himars та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю тощо. Озброєння надається зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. Йому бракує часу до інавгурації Дональда Трампа. Як повідомляє газета The Wall Street Journal, Пентагон вже досяг місячного ліміту відправлення зброї Україні й зараз натрапляє на труднощі в її доставці. Білий дім раніше запевняв, що встигне передати усю суму до завершення президентської каденції Джо Байдена, але тепер змінив свою позицію. Натомість адміністрація почала наполягати на мобілізації додаткових ресурсів.