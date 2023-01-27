Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

Для чого насправді потрібні зустрічі у «Рамштайні»

glavcom.ua
Призначення зустрічей у «Рамштайні» – бути реальним дипломатичним майданчиком з однієї конкретної теми
фото з відкритих джерел

Є певні тенденції зростання підтримки для України з боку західних партнерів

Бачу, що регулярні наради на базі у «Рамштайн» (чи іншому місці, але такому самому форматі учасників) уже перетворилися на топ-подію вітчизняних медіа та суспільного дискурсу.

Зустрічей чекають, обговорюють, висувають прогнози про те, що «почуємо саме цього разу», з нетерпінням чекають на підсумкові брифінги. Потім «розчаровуються», обурюються і т.д.

Я думаю, що треба зрозуміти декілька речей. Сам по собі формат «Рамштайн» – це не медійна подія або інформаційний привід, це також і не місце для виголошення політичних заяв (як Генасамблея ООН). Це реальний дипломатичний формат, і вони там реально обговорюють важливі проблеми. Чекати того, що кожна зустріч буде приносити якісь приємні для широкого загалу новини – не варто.

Більше того, якщо ви проаналізуєте динаміку офіційних повідомлень про надання пакетів допомоги Україні, то у часовому плані вони часто жодним чином із зустрічами у «Рамштайні» не пов'язані. Ну тобто, призначення зустрічей у «Рамштайні» – бути реальним дипломатичним майданчиком з однієї конкретної теми, а не пропагандистським інформаційним приводом.

При тому, важко не побачити, що підходи до деяких ключових питань серед західних країн до підтримки України лишаються досить відмінними. Є підхід держав, які нещодавно виголосили «Таліннську декларацію» про підтримку України, і цей документ не залишився суто декларативним. Естонія уже оголосила про передачу Україні усієї своєї артилерії. Є умновий підхід США, є умовний підхід Німеччини. Звісно, останній українцям не може дуже подобатися, але я не думаю, що хтось дуже серйозно розраховував на миттєву трансформацію німецької політики протягом року у щось, що є прямо протилежним до лінії багатьох минулих років.

До чого це я? Є дипломатичний процес. Він означає зустрічі, переговори, іноді заяви, що виглядають дуже суперечливими за своїм змістом. Не треба витрачати на них геть весь свій емоційний потенціал.

Є певні тенденції зростання підтримки для України з боку західних партнерів. А головне – якісної зміни цієї підтримки. Просто починалося все із засобів партизанської боротьби та радянської техніки, а зараз уже дійшли до систем Patriot. Не помітити таке – важко. Це якщо визначати глобальні тенденції, які говорять про дещо. Але рух на шляху до цих тенденцій – не лінійний, темпи – явно не такі, аби когось задовольнити, небезпека від держави-агресора не лише не зменшується, як на це міг сподіватися дехто на Заході, але і має тенденції до зростання. І все це предметом складних дипломатичних переговорів, і брифінги після кожного «Рамштайну» – це лише дуже невеликий епізод цього процесу.

Читайте також: Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя озброєння переговори допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили можуть отримати багато військової техніки наступальної дії
Підсумки «Рамштайну»: на що вказує номенклатура постачань
21 сiчня, 14:27
Засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» 20 січня
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»: деталі
23 сiчня, 09:29
Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками
Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками
Вчора, 17:07

Петро Олещук

Для чого насправді потрібні зустрічі у «Рамштайні»
Для чого насправді потрібні зустрічі у «Рамштайні»
«Велич Росії» розбилась об скелю реальності
«Велич Росії» розбилась об скелю реальності
Вашингтон упевнений, що Україна повністю доб'є РФ
Вашингтон упевнений, що Україна повністю доб'є РФ
Інтерв'ю Залужного. Військове керівництво не повинно заспокоювати громадян
Інтерв'ю Залужного. Військове керівництво не повинно заспокоювати громадян
Путін вже боїться залишати бункер
Путін вже боїться залишати бункер
Росія продовжує демонструвати світу свій ідіотизм
Росія продовжує демонструвати світу свій ідіотизм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
16K
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
9305
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
6767
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні

Новини

Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив по нову загрозу
Сьогодні, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Сьогодні, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Сьогодні, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Сьогодні, 12:54
Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі
Сьогодні, 10:55
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
Сьогодні, 10:21

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту