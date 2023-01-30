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Прем’єрка Естонії знайшла, як допомогти українським військовим (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем’єрка Естонії знайшла, як допомогти українським військовим (фото)
У Естонії плетуть маскувальні сітки для українських військових
фото:https://twitter.com/kajakallas

Прем’єрка Естонії Кая Каллас навчилась плести маскувальні сітки для потреб  України

Прем’єрка Естонії Кая Каллас взяла участь у плетінні маскувальних сіток для українських захисників. Про це вона написала у своєму Твіттері та подидилась відео та фото. 

«Доброта естонського народу в його підтримці України стала справді зворушливою. Жінки з Сауе – одні з багатьох по всій Естонії, які регулярно збираються, щоб зробити маскувальні сітки для захисників України. Вони люб'язно навчили мене свого ремесла», – зазначила Каллас.

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Нагадаємо, раніше Кая Каллас виступила проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань, назвавши це прямим знущанням «з усіх тих десятків тисяч українців, яким довелося розлучитися з життям у найстрашнішому злочині проти людства, яке пережила Європа з часів закінчення Другої світової війни».

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Теги: Європа Естонія відео допомога ЗСУ

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