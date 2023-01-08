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Яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна: роз'яснення Пентагона

Юрій Лящук
glavcom.ua
Яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна: роз'яснення Пентагона
Бойові машини M2 Bradley допоможуть Україні у наступальних операціях проти РФ
фото з відкритих джерел

Bradley допоможе Україні безпечно переміщати війська в зонах підвищеного ризику

Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках рекордного пакета військової допомоги. Про це заявив головний представник Пентагона Пет Райдер, повідомляє видання The WarZone.

Модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) розробили на основі досвіду, який Сполучені Штати отримали під час війни в Іраку 1991 року (операція «Буря в пустелі»).

На M2A2 ODS встановили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) – бойову інформаційно-керуючу систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої.

БМП також отримали лазерний далекомір ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) від компанії Fire Control Systems з дальністю дії до 10 км.

Крім того, бойові машини оснащені тактичною навігаційною системою TACNAV (Tactical Navigation System) із приймачем GPS. M2A2 ODS має встановлену цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems).

На місці механіка-водія встановлено тепловізор. Захист БМП удосконалено інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК.

Крім того, у цій комплектації змінено організацію простору в десантному відділенні. Замість індивідуальних крісел там встановили дві лави на три сидіння кожна. Досвід показав, що це дозволяє десанту швидше залишати БМП.

Один з експертів з Bradley розповів, що вогнева міць, маневровість і міцність БМП, продемонстровані в 73 Easting і під час операції «Іракська свобода», – це саме те, що потрібно Україні, яка розглядає подальші наступальні дії проти росіян, що все ще має значне значення кількість радянських танків та іншої бронетехніки, а також більш сучасних машин.

«Bradley допоможе Україні безпечно переміщати війська в зонах підвищеного ризику, пропонуючи при цьому платформу з надійними протитанковими та протипіхотними можливостями», – заявив експерт.

Раніше Пентагон повідомив, коли військових ЗСУ почнуть навчати роботі на БМП Bradley.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot.

Додамо, 6 січня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.

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Теги: США зброя війна Україна Пентагон танки допомога ЗСУ

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