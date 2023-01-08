Іран збирає дрони з деталей, які надходять із США та Європи – розвідка

Запчастини для безпілотників можна придбати на відкритому ринку

Іранські безпілотники, які Росія використовує проти України, містять іноземні, особливо американські компоненти. Про це в інтерв'ю Corriere della Sera розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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За словами розвідника, іранські безпілотники Mohajer-6 і Shahed виготовляються з елементів і компонентів, що надходять із різних країн, таких як Сполучені Штати, Японія, а також з багатьох європейських країн, включаючи Австрію, можливо, Італію.

«Це дуже добре зроблені безпілотники, особливо Mohajer-6, схожі на Bayraktar. Це складові, які можна просто придбати на відкритому ринку. І вони легко збираються», – сказав він.

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Скібіцький додав, що Україна вже повідомила всі залучені країни про те, що їхні деталі використовуються в дронах, які продовжують атакувати українську територію. Київ закликав не продавати ці компоненти Ірану.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії дронів-камікадзе, а також продовження Тегераном ракетних програм.

Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль хочуть завадити Ірану постачати дрони до Росії.