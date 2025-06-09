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У Японії поблизу авіабази США стався вибух: є поранені

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Японії поблизу авіабази США стався вибух: є поранені
Наказу про евакуацію мешканців прилеглих районів біля бази наразі не видано
фото: Kyodo News airplane

Окінава залишається місцем розташування більшості військових об'єктів США навіть після її повернення з-під контролю США в 1972 році

У понеділок, 9 червня, поблизу авіабази Кадена американських військових у південній японській префектурі Окінава стався вибух, в результаті якого четверо військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії, які працювали на складі, отримали легкі поранення. Як передає «Главком», про це повідомляє Kyodo.

За словами представників міністерства, під час підготовки бійців до операцій з знешкодження бомб стався вибух, внаслідок чого ті, хто перебував поблизу, постраждали.  За словами джерела в Міністерстві оборони, вибух, ймовірно, стався на сховищі для нездетонованих бомб у зоні боєприпасів бази.

За даними місцевої влади, наказу про евакуацію мешканців прилеглих районів не видано, і ризику подальших вибухів чи пожеж немає. Окінава залишається місцем розташування більшості військових об'єктів США навіть після її повернення з-під контролю США в 1972 році після поразки Японії у Другій світовій війні.

Нагадаємо, Збройні сили США та Японії до кінця року розроблять план спільних дій у Тайванській протоці у разі виникнення військового конфлікту. Про це повідомило агентство Kyodo.

Як пише видання, план передбачатиме розгортання американських ракетних сил на Філіппінах і південно-західних японських островах, що примикають до цієї зони, а також розміщення особливих опорних пунктів.

Як відомо, міністерство оборони США оголосило, що вперше розмістить 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазу Місава в північно-східній префектурі Японії Аоморі. Про це повідомляє Kyodo. Видання зазначає, що F-35A здатні уникати радіолокаційного виявлення та замінять 36 літаків F-16.

Раніше через загрозу вторгнення Китаю на Тайвань уряд Японії розпорядився збудувати підземні укриття на островах поблизу можливої зони бойових дій. Про це повідомляє видання The Asahi Shimbun. «Уряд оприлюднив інструкції щодо будівництва підземних сховищ на віддалених островах префектури Окінава на випадок військової кризи за участю Тайваню», – ідеться у повідомленні.

У рекомендаціях уряду, опублікованих 29 березня, зазначено, що укриття будуть побудовані у п’яти муніципалітетах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі та Тарама.

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Теги: Японія вибух США

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