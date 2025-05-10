Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори

Скотт Бессент і Хе Ліфен зустрілися в Женеві після тижнів напруженості

У суботу, 10 травня, у Швейцарії провели переговори віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен та міністр фінансів США Скотт Бессент. Посадовці обговорювали взаємну торгівлю та мита. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Агенція пише, що Скотт Бессент і Хе Ліфен зустрілися в Женеві після тижнів напруженості, коли мита на імпорт товарів між двома найбільшими економіками світу зросли далеко за межі 100%. Ця зустріч є першим попереднім кроком «до припинення торговельної війни, яка підриває світову економіку».

Місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не було оприлюднено. Однак свідки бачили, як обидві делегації виходили з резиденції швейцарського посла в ООН у зеленому передмісті Колоньї. Зустріч тривала близько двох годин.

Бессент відмовився спілкуватися з журналістами.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Також Сполучені Штати Америки уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита.