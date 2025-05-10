Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори
Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся у Женеві з китайською делегацією
фото з відкритих джерел

Скотт Бессент і Хе Ліфен зустрілися в Женеві після тижнів напруженості

У суботу, 10 травня, у Швейцарії провели переговори віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен та міністр фінансів США Скотт Бессент. Посадовці обговорювали взаємну торгівлю та мита. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Агенція пише, що Скотт Бессент і Хе Ліфен зустрілися в Женеві після тижнів напруженості, коли мита на імпорт товарів між двома найбільшими економіками світу зросли далеко за межі 100%. Ця зустріч є першим попереднім кроком «до припинення торговельної війни, яка підриває світову економіку».

Місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не було оприлюднено. Однак свідки бачили, як обидві делегації виходили з резиденції швейцарського посла в ООН у зеленому передмісті Колоньї. Зустріч тривала близько двох годин.

Бессент відмовився спілкуватися з журналістами.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Також Сполучені Штати Америки уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита.

Читайте також:

Теги: США тарифи Китай Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори
Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори
Іран готує для передачі РФ пускові установки для балістичних ракет
Іран готує для передачі РФ пускові установки для балістичних ракет
Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
Трамп має намір підвищити податки для багатих американців – Bloomberg
Трамп має намір підвищити податки для багатих американців – Bloomberg
Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» з нафтою
Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» з нафтою
Японія попередила США про свою козирну карту в тарифній війні Трампа
Японія попередила США про свою козирну карту в тарифній війні Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Годинник Папи Римського Лева ХІV: вартість вражає (фото)
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 травня: ситуація на фронті
106K
Росія підтримала ідею 30-денного перемир'я з Україною, але є нюанси
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 травня 2025
50K
«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову
21K
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відповів на критику нового Папи Римського

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
Вчора, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua