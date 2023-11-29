Французькі виробники не на жарт злякалися цукру з України – Bloomberg

Французькі цукровики бояться конкуренції з боку українських колег

Французькі виробники не на жарт занепокоєні постачанням цукру з України на ринок ЄС. Національна конфедерація буряківників Франції (CGB) закликала реекспортувати український цукор за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам. Про це пише Bloomberg.

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Обсяг імпорту українського цукру до Євросоюзу у сезон 2023/2024, за інформацією конфедерації, може сягнути 700-800 тис. тонн. Це вдвічі більше, ніж у попередньому, і в десятки разів більше від середнього показника 21,5 тис. тонн за п'ять років до того, випливає з даних Єврокомісії.

«Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому», – заявили представники CGB на пресконференції у вівторок.

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Вимоги французьких цукровиків виникли після аналогічної напруженості через сплеск експорту зерна з України, який спонукав кілька східноєвропейських країн заборонити закупівлі на тій підставі, що поставки знижували місцеві ціни. Вторгнення Росії в Україну порушило роботу в її чорноморських портах, змусивши виробників зерна більше покладатися на залізничні, автомобільні та річкові маршрути через сусідні країни.

Як пише Bloomberg, незважаючи на зростання імпорту українського цукру, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту підсолоджувача. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро ($878) за тонну, що є найвищим показником за останні десять років, свідчать дані ЄС.

Україна встановила рекорд за обсягами експорту цукру. Про це писало видання Share UA Potential на основі даних митної статистики України. У вересні 2023 року українські компанії експортували 25 тис. тонн цукру. З початку сезону (з жовтня 2022 року) його експорт досяг показника 427 тис. тонн.

Така експортна активність, як вважають журналісти, стала можливою з кількох причин. Так, Україна зберегла запаси цукру ще із сезону 2022/2023. Зіграли на руку українським фермерам і високі світові ціни на цукор протягом усього сезону, а також заборона експорту цукру, що тривала з 5 червня по 15 вересня цього року.

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Слід нагадати, що це не перший протест з боку французьких виробників. Так раніше французькі птахівники протестували проти імпорту курятини з України та називають ситуацію, що склалася, недобросовісною конкуренцією. Вони вимагали від Єврокомісії захистити їх від «напливу дешевих курей» та врятувати від руйнування.