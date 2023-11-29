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Французькі виробники не на жарт злякалися цукру з України – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Французькі виробники не на жарт злякалися цукру з України – Bloomberg
Французькі виробники вимагають унормувати експорт цукру з України до країн ЄС
колаж: Delo

Французькі цукровики бояться конкуренції з боку українських колег 

Французькі виробники не на жарт занепокоєні постачанням цукру з України на ринок ЄС. Національна конфедерація буряківників Франції (CGB) закликала реекспортувати український цукор за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам. Про це пише Bloomberg.

Обсяг імпорту українського цукру до Євросоюзу у сезон 2023/2024, за інформацією конфедерації, може сягнути 700-800 тис. тонн. Це вдвічі більше, ніж у попередньому, і в десятки разів більше від середнього показника 21,5 тис. тонн за п'ять років до того, випливає з даних Єврокомісії.

«Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому», – заявили представники CGB на пресконференції у вівторок.

Вимоги французьких цукровиків виникли після аналогічної напруженості через сплеск експорту зерна з України, який спонукав кілька східноєвропейських країн заборонити закупівлі на тій підставі, що поставки знижували місцеві ціни. Вторгнення Росії в Україну порушило роботу в її чорноморських портах, змусивши виробників зерна більше покладатися на залізничні, автомобільні та річкові маршрути через сусідні країни.  

Як пише Bloomberg, незважаючи на зростання імпорту українського цукру, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту підсолоджувача. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро ($878) за тонну, що є найвищим показником за останні десять років, свідчать дані ЄС. 

Україна встановила рекорд за обсягами експорту цукру. Про це писало видання Share UA Potential на основі даних митної статистики України. У вересні 2023 року українські компанії експортували 25 тис. тонн цукру. З початку сезону (з жовтня 2022 року) його експорт досяг показника 427 тис. тонн.

Така експортна активність, як вважають журналісти, стала можливою з кількох причин. Так, Україна зберегла запаси цукру ще із сезону 2022/2023. Зіграли на руку українським фермерам і високі світові ціни на цукор протягом усього сезону, а також заборона експорту цукру, що тривала з 5 червня по 15 вересня цього року.

Слід нагадати, що це не перший протест з боку французьких виробників. Так раніше французькі птахівники протестували проти імпорту курятини з України та називають ситуацію, що склалася, недобросовісною конкуренцією. Вони вимагали від Єврокомісії захистити їх від «напливу дешевих курей» та врятувати від руйнування. 

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Теги: експорт імпорт ринок завод протест рекорд Україна солодощі Франція Єврокомісія

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