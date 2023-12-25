«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 

Оборонна промисловість потерпає від дефіциту кадрів

В оборонній промисловості гостро не вистачає фахівців, зокрема конструкторів, зварювальників, розробників із досвідом проєктування бронеавтомобілів і боєприпасів тощо. Цю нішу могли б заповнити чоловіки, котрі відмовляються від мобілізації. Таку думку висловив директор оборонного підприємства «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас в інтерв’ю «Економічній правді».

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«Якщо людина не хоче воювати, ви її не змусите. Це буде негативний чинник на полі бою. Чому би з цих ухилянтів не формувати трудові батальйони та не відряджати їх на воєнні заводи?» – запропонував Бельбас.

Однак він зауважив, що з нуля навчити зварюванню ухилянтів буде складно, але деякі операції може виконувати будь-яка людина, як-от збирати міномети.

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Крім цього, очільник компанії розповів, що на початку повномасштабного вторгнення 30% його штату були ветеранами бойових дій і всі вони пішли воювати, а назад їх відкликати вже не можна. Це були люди, які займалися розробкою та випробуванням техніки.

«Зараз нам не вистачає конструкторів, розробників із досвідом проєктування бронеавтомобілів, боєприпасів. На ринку дуже мало досвідчених людей з оборонної галузі. Наші виші таких кадрів поки що не готують. Серед робітничих спеціальностей найбільше не вистачає висококваліфікованих зварювальників», – зазначив Бельбас. Він запропонував таке рішення ситуації: демобілізувати інженерів або посилати їх у відрядження на заводи. «Вони б реально могли вплинути на галузь. Нам потрібно ефективно використовувати той людський ресурс, який у нас є», – наголосив директор «Української бронетехніки».

Нагадаємо, що наприкінці листопада бійці Збройних сил України вперше опублікували відео з використанням української антидронової системи «Оберіг». Її презентували лише восени 2023 року. Українські захисники посадили за допомогою пристрою три ворожі дрони.