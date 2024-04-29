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Хто може стати віцепрезидентом Трампа: ЗМІ назвали ймовірного кандидата

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хто може стати віцепрезидентом Трампа: ЗМІ назвали ймовірного кандидата
Трампу подобається виважена поведінка Бургума та його губернаторський досвід
фото: Bloomberg

Команда Трампа вважає «безпечним варіантом» губернатора штату Північна Дакота

Кандидат в президенти США Дональд Трамп може обрати своїм віцепрезидентом губернатора штату Північна Дакота Дуга Бургума. Про це пише Axios.

За даними джерел порталу, команда Трампа вважає Бургума «безпечним варіантом», який може залучити голоси поміркованих виборців.

Дуг Бургумамериканський підприємець, філантроп і політик, 33-й губернатор Північної Дакоти. 7 червня 2023 оголосив про свою участь у президентських виборах 2024. Претендував на роль кандидата у президенти США від республіканців, але вибув з перегонів у грудні.

Інтерес до Бургума, за даними Axios, став помітним в останні тижні. Зокрема, Трамп почав часто згадувати ім'я Бергама в розмовах з союзниками.

Співрозмовники видання розповіли, що Трамп і його дружина Меланія приймали Бургума і його дружину Кетрін у своїй резиденції Мар-а-Лаго на великодньому бранчі.

Зазначається, що Трампу подобається виважена поведінка Бургума та його губернаторський досвід. Крім того, кандидат в президенти вважає його надійним.

Трамп у разі перемоги на виборах може обрати своїм віцепрезидентом Дуга Бургума
Трамп у разі перемоги на виборах може обрати своїм віцепрезидентом Дуга Бургума
фото: Reuters

Видання зазначає, що риси губернатора Північної Дакоти дуже схожі з Майком Пенсом, якого Трамп обрав віцепрезидентом у 2016 році.

Бургум також претендував на роль кандидата у президенти США від республіканців, але вибув з перегонів у грудні. Після цього Трамп натякнув, що у разі перемоги на виборах планує призначити його на важливу роль у своїй адміністрації.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп має перевагу над чинним президентом Джо Байденом у передвиборчій гонці. Про це свідчать результати опитування CNN, опубліковані в неділю, 28 квітня.

Зазначається, що 49% зареєстрованих виборців підтримують Трампа. Такі ж результати були і в попередньому січневому опитуванні. Водночас підтримка Байдена становить 43%, тоді як у січні було 45%.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відповів опонентові на цьогорічних президентських виборах Дональду Трампу, який запросив його на дебати. 

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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