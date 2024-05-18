Бронювання від мобілізації. Що зміниться з 18 травня?

Від сьогодні усі військовозобов’язані протягом 60 днів мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних

Кожен військовозобов’язаний, який претендує на «бронь», перед її отриманням має пройти військово-лікарську комісію

Військовозобов’язані, які мають підстави для бронювання від мобілізації, обов’язково повинні пройти військово-лікарську комісію. Про це «Главкому» повідомив один з керівників ТЦК. Спікер коментував нові правила на правах анонімності, через відсутність офіційного дозволу коментувати тему від Міноборони.

«Бронювання осіб відбуватиметься тільки через отримання штрих-коду. Це означає, що кожен, хто матиме право на «бронь», обов’язково повинен з’явитися до ТЦК, пройти військово-лікарську комісію для визначення стану придатності до військової служби. Лише потім відомості про цю особу вносяться до реєстру «Оберіг» із присвоєнням спеціального штрих-коду», – пояснив співрозмовник «Главкома».

Як зауважив керівник ТЦК, нині Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних і резервістів «Оберіг» синхронізований із базами податкової служби та Держприкордонної служби. Проте такої синхронізації із електронними системами Національної служби здоров’я нема. Тому всі, хто проходитиме ВЛК, мають надавати медичні документи у паперовій формі.

Як відомо, 18 травня набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Згідно з ним, усі призовники, військовозобов’язані та резервісти протягом 60 днів мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних із обліковими даними ТЦК.

Нагадаємо, 16 травня народний депутат від «слуг» Олександр Федієнко повідомив, що Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників Glovo, рекламні агенції, букмекерські контори та компанії з власниками із США.

Згодом через суспільний резонанс через інформацію про бронювання працівників окремих компаній, міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ. Свириденко пообіцяла провести оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.