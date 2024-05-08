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Україна вшановує минуле та стоїть на захисті майбутнього

glavcom.ua
Для українського народу ця травнева дата вже третій рік поспіль припадає на сучасну повномасштабну війну, яку розпочав тоталітарний кремлівський режим
фото: pomisna.info

Нині Україна – об'єкт нацистської війни з боку Росії

Сьогодні ми у молитвах поминаємо полеглих в II світовій війні. А на державному рівні вперше разом з європейською спільнотою відзначаємо День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Відзначаємо – з вірою і надією на перемогу у нинішній жорстокій і кровопролитній війні, яку веде проти нас Росія.

Для українського народу ця травнева дата вже третій рік поспіль припадає на сучасну повномасштабну війну, яку розпочав тоталітарний кремлівський режим. Тоді, у середині XX століття, кровопролитну світову війну спричинили теж тоталітарні режими.

Але висновків людство не зробило. Монстра не подолано. Він і надалі зростав у своїй безкарності, самозвеличенні, брехні, упередженості та зверхності над іншими народами. І нині цей монстр брутально розв’язує чергові війни у мирних країнах і вбиває далі – бо він «может павтаріть».

Сьогодні ми, молячись за спокій душ і вшановуючи пам’ять кожного, хто під час Другої світової війни боровся з нацизмом, будемо молитовно вшановувати також тих, хто став жертвою новітнього нацизму – «русского міра». Бо сучасна Росія з її згубною ідеологією по суті є фашистською агресивною державою, яка має сліпий культ свого лідера-тирана, свої міфи про імперську велич, нетерпимість і ненависть до інших народів.

Нині Україна – об'єкт цієї нацистської війни з боку Росії. Але наш ворог є настільки підлим і цинічним, що називає «нацистами» своїх жертв, тих, хто протистоїть його плану знищення України, тих, хто не визнає себе «велікім русскім народом», тих, хто чинить опір.

Але важлива суть. Історія не раз засвідчувала: правда обов’язково переможе. Наш Бог – Бог правди, справедливості та правосуддя.

І ми віримо, що Господь допоможе нашому народу перемогти новітній російський нацизм: як колись перемогли Гітлера, так обов’язково переможемо і Путіна!

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Теги: росія війна Україна правосуддя ворог

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