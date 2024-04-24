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Атака дронів на Росію: у Воронежі спалахнула пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака дронів на Росію: у Воронежі спалахнула пожежа
Безпілотники атакували Воронезьку область
фото: скріншот

Губернатор Воронезької області заявив, що силами ППО нібито було виявлено та знищено чотири безпілотники

У ніч на 24 квітня безпілотники нібито атакували Воронезьку область. Про це заявив губернатор області Олександр Гусєв.

У соцмережах з'явилися кадри пожежі у Воронежі, яка, ймовірно, сталася на території нафтопереробного заводу.

Офіційної інформації немає. Водночас голова Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) нібито було виявлено та знищено чотири безпілотники.

За його словами, на території одного з селищ міського типу сталося займання приватного будинку. Пожежу було локалізовано, за попередньою інформацією, постраждалих немає. 

У небі над областю можна було побачити дим
У небі над областю можна було побачити дим
фото: Astra

Очільник Воронезької області заявив, що внаслідок падіння залишків дрона в одному з сіл на території приватного домоволодіння начебто виявлено вирву. При цьому в будинку пошкоджено скло, зруйновано альтанку, посічено покрівлю.

Нагадаємо, цієї ночі у Смоленській області Росії виникли пожежі на двох паливо-енергетичних об'єктах. Місцева влада заявила, що регіон нібито опинився під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське. За їхніми словами, було чути щонайменше 4-5 вибухів, після чого в районі нафтобази з’явилася заграва та дим.

До слова, у ніч на 20 квітня у Кардимівському районі Смоленської області РФ унаслідок нібито атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Росії. Про це заявив губернатор регіону Васілій Анохін у Telegram. Він не назвав конкретний об’єкт, але ймовірно, йдеться про нафтобазу компанії «Лукойл».

Теги: пожежа росія завод

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