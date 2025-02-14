Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа в Мюнхені: про що говорили

На порядку денному – питання продовження підтримки України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Головною темою розмови була координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру. Про це Єрмак розповів у своєму телеграм-каналі.

«Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть – контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок – зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне», – наголосив керівник Офісу президента.

Він розповів, що разом із Келлогом обговорив продовження підтримки України.

«Це питання безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу. Допомагати Україні зараз – набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше», – зауважив Єрмак.

Також посадовці окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну.

Кіт Келлог та Андрій Єрмак у Мюнхені колаж: Андрій Єрмак/Telegram

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США на Мюнхенській конференції. Водночас Київ таку можливість заперечує.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.