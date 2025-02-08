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Трамп уже зробив Путіну три великих подарунки – Newsweek

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп уже зробив Путіну три великих подарунки – Newsweek
Введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду стало подарунком Москві
фото з відкритих джерел

Путін отримує вигоду від дій адміністрації президента США

Новий президент США Дональд Трамп уже встиг зробити диктаторові Володимиру Путіну три великі подарунки. Про це пише Newsweek.

Подарунок перший

Рішення Трампа про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) було схвалено Кремлем на тлі ряду заходів нової адміністрації США, які можуть зіграти на руку Володимиру Путіну.

Неназваний російський дипломат сказав виданню, що крок Трампа був «подарунком Москві». МКС видав ордер на арешт Путіна та його уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Після ордера Путін не поїхав на саміт БРІКС 2023 року в Південну Африку, яка підписала Римський статут, що регулює суд.

«Це (санкції проти МКС, – ред.) дає російському президенту, його команді та його службам безпеки більше маневреності при плануванні поїздок», – стверджує російський дипломат на умовах анонімності.

Подарунок другий

Указ Трампа про введення санкцій проти МКС був виданий через тиждень після того, як генеральний прокурор Пем Бонді зупинила зусилля федеральних правоохоронних органів щодо боротьби з таємними кампаніями впливу з боку Росії та інших ворогів. Зокрема, вона розпустила оперативну групу KleptoCapture, створену адміністрацією Байдена для застосування санкцій до пов’язаних із Кремлем олігархів і конфіскації їхніх яхт.

Бонді заявила, що політика, спрямована на відсторонення Росії від глобальних ринків, тепер буде перенаправлена на протидію картелям.

Подарунок третій

Міністерство юстиції США також припиняє спроби застосувати санкції проти олігархів, близьких до Кремля.

«Проте Росія може зіткнутися з більш жорсткими санкціями США, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів», – заявив представник Трампа в Україні Кіт Келлог.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про готовність зустрітися Зеленським. За словами Трампа, переговори ймовірно відбудуться у Вашингтоні.

«Я, напевно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», – уточнив американський лідер.

Також президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив –  «це станеться зовсім не наступного тижня».

Крім того, стало відомо, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.

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Теги: росія санкції саміт путін Дональд Трамп Римський статут Міністерство юстиції арешт політика прокурор Саудівська Аравія посольство статут БРІКС президент переговори Кіт Келлог

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