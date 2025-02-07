Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки – Єрмак

Єрмак заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представника з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрія Єрмака в коментарі для Associated Press.

Єрмак заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

«Потрібно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, усвідомили, що це імпульс», – сказав він. Та додає: «Що ми дуже близькі до справжнього завершення цієї війни справедливим і тривалим миром, але (це) необхідно бути разом… Щоб не дати Росії можливість розділити світ, розділити партнерів».

За словами Єрмака, на конференції Україна планує обговорити запровадження гарантій безпеки для держави, щоб запобігти можливій повторній російській агресії. Також він повідомив, що точної дати зустрічі Зеленського і Трампа ще немає. Однак він повторив, що це має відбутися якнайшвидше, додавши, що «ми над цим працюємо».

Керівник Офісу президента України підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки приблизно наприкінці лютого.

«Я вважаю, що важливо, щоб ми пройшли ці консультації та переговори до того, як в адміністрації (Трампа) будуть якісь плани», – сказав він. Тому що наша позиція полягає в тому, що неможливо мати і буде великою помилкою мати будь-які плани без участі України в підготовці цього плану».

Зауважимо, Мюнхенська конференція з питань безпеки є регулярним форумом для глобальних обговорень міжнародної безпеки, який набув нового значення на тлі війни Росії проти України, а також інших глобальних викликів.

Раніше ми писали, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції.

До слова, Зеленський заявив, що Трамп не має офіційного плану для припинення російсько-української війни.