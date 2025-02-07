Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки – Єрмак

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки – Єрмак
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Єрмак заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представника з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрія Єрмака в коментарі для Associated Press.

Єрмак заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

«Потрібно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, усвідомили, що це імпульс», – сказав він. Та додає: «Що ми дуже близькі до справжнього завершення цієї війни справедливим і тривалим миром, але (це) необхідно бути разом… Щоб не дати Росії можливість розділити світ, розділити партнерів».

За словами Єрмака, на конференції Україна планує обговорити запровадження гарантій безпеки для держави, щоб запобігти можливій повторній російській агресії. Також він повідомив, що точної дати зустрічі Зеленського і Трампа ще немає. Однак він повторив, що це має відбутися якнайшвидше, додавши, що «ми над цим працюємо».

Керівник Офісу президента України підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки приблизно наприкінці лютого.

«Я вважаю, що важливо, щоб ми пройшли ці консультації та переговори до того, як в адміністрації (Трампа) будуть якісь плани», – сказав він. Тому що наша позиція полягає в тому, що неможливо мати і буде великою помилкою мати будь-які плани без участі України в підготовці цього плану».

Зауважимо, Мюнхенська конференція з питань безпеки є регулярним форумом для глобальних обговорень міжнародної безпеки, який набув нового значення на тлі війни Росії проти України, а також інших глобальних викликів.

Раніше ми писали, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. 

До слова, Зеленський заявив, що Трамп не має офіційного плану для припинення російсько-української війни. 

Читайте також:

Теги: Мюнхенська конференція з безпеки Андрій Єрмак Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мате Кочиш вважає, що робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями нібито вже розпочалася
Соратник Орбана заявив, що Україна нібито виділила чималі кошти для дискредитації угорського прем'єра
5 лютого, 06:41
Ярославський нафтопереробний завод – це найбільший нафтопереробний завод північного регіону РФ
Дрони атакували найбільший НПЗ північного регіону Росії
31 сiчня, 06:34
«Грузія не змогла вибороти своє право на свободу, на право визначати своє майбутнє і зовнішню політику без стороннього втручання»
США і Європа «злили» Грузію Росії. Уроки для України
27 сiчня, 07:03
Зеленськи та його охоронець Максим Донець
Дірка в стіні номера президента Зеленського ледь не спричинила міжнародний скандал
19 сiчня, 19:09
Військові збори росіян, які перебувають у запасі збройних сил РФ, є плановим заходом
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
16 сiчня, 21:49
Один з полонених солдатів КНДР
Південна Корея готова забрати північнокорейських солдатів, які потрапили у полон ЗСУ
14 сiчня, 18:29
Печонкін служив у зенітному дивізіоні ППО, мав звання лейтенанта
ЗСУ ліквідували російського баскетболіста, який служив у зенітному дивізіоні ППО
14 сiчня, 10:34
Проти ночі 11 січня дрони атакували одразу кілька областей РФ
Росіяни поскаржилися на влучання «Шахедів» у два житлові будинки в Тамбовській області
11 сiчня, 02:51
Президент підкреслив, що операція на Курщині була превентивним кроком, адже Путін прагнув окупувати північ України
Зеленський розповів, чи збирається Україна привласнювати територію Курщини
10 сiчня, 22:28

Політика

Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки – Єрмак
Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки – Єрмак
Келлог уперше на посаді спецпредставника Трампа зустрівся з послом України у США
Келлог уперше на посаді спецпредставника Трампа зустрівся з послом України у США
Кремль зробив заяву щодо можливої зустрічі Трампа й Путіна
Кремль зробив заяву щодо можливої зустрічі Трампа й Путіна
Адміністрація Трампа скасовує програму робочої групи, що боролась з російськими олігархами
Адміністрація Трампа скасовує програму робочої групи, що боролась з російськими олігархами
Трамп збирається ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters
Трамп збирається ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters
Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска через підозру в держперевороті
Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска через підозру в держперевороті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
107K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
39K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
16K
Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
5721
Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ

Новини

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua