Лідери арабських країн виступили проти переселення палестинців із Гази

3 лютого лідери арабських країн відправили листа держсекретарю США Марко Рубіо

П’ять міністрів закордонних справ арабських країн і високопоставлений палестинський чиновник надіслали спільного листа держсекретарю США Марко Рубіо, в якому виступають проти планів переселення палестинців із Гази, як це було запропоновано президентом Дональдом Трампом наприкінці січня. Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Повідомляється, що лист був надісланий у понеділок, 3 лютого і підписаний міністрами закордонних справ Йорданії, Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, а також радником президента Палестини Хусейном аш-Шейхом. Зазначається, що перші дипломати зустрілися в Каїрі на вихідних.

Вперше Трамп запропонував Йорданії та Єгипту прийняти палестинців із Гази 25 січня. Коли його запитали, чи пропонує він це як довгострокове чи короткострокове рішення, американський лідер сказав: «Може бути будь-яке».

Під час телефонної розмови з королем Йорданії Абдаллою II Трамп заявив, що хоче, аби жителі Гази переїхали до сусідніх країн. Варто зазначити, що Йорданія вже є домом для 2,4 мільйона палестинських біженців, які оселилися там з 1948 року, коли створювалася держава Ізраїль.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді у відповідь Трампу, заявив: «Йорданія для йорданців, а Палестина – для палестинців. Забезпечення того, щоб палестинці залишалися на своїй землі, є зобов’язанням Йорданії, яке не змінилося і не зміниться»

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набрала чинності 19 січня.