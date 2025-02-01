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США наполягають на виборах в Україні: Келлог розповів, коли їх необхідно провести

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США наполягають на виборах в Україні: Келлог розповів, коли їх необхідно провести
Келлог наголосив, що президентські та парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, «необхідно провести»
фото з відкритих джерел

У більшості демократичних країн вибори проводяться і під час війни

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями. Про це пише Reuters.

Келлог наголосив, що президентські та парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, «необхідно провести».

«У більшості демократичних країн вибори проводяться і під час війни. Я думаю, що це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата», – сказав Келлог.

Раніше і Трамп, і Келлог заявляли, що працюють над планом мирного врегулювання. Вони надали мало подробиць про те, як вони збираються зупинити найкривавіший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Також поки що нічого не відомо про терміни розробки плану.

Поінформовані співрозмовники журналістів з-поміж американських чиновників повідомили, що хоча Трамп ще не ухвалив жодних політичних рішень щодо війни в Україні, в його адміністрації вже обговорюють, як вмовити Україну погодитися на вибори після укладення початкової угоди з Росією про припинення вогню. В адміністрації Трампа також обговорюють, чи варто добиватися проміжної угоди про припинення вогню, перш ніж вести переговори про досягнення повноцінної мирної угоди.

Поки не відомо, як буде прийнята пропозиція Трампа у Києві. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що вибори в Україні відбудуться лише після припинення бойових дій та надання Україні надійних гарантій безпеки, які не дозволять Росії напасти знову.

Джерела видання в Києві повідомили, що на Банковій поки що не отримували офіційних пропозицій від Білого дому щодо термінів проведення виборів в Україні.

Колишній західний чиновник, ім'я якого видання також не називає, сказав, що наполегливе бажання США схилити Україну до проведення виборів викликає занепокоєння, оскільки вимагатиме скасування воєнного стану, щоб дотриматись українського законодавства.

«Скасування воєнного стану дозволить мобілізованим солдатам залишити армію, спровокує відтік твердої валюти і підштовхне велику кількість чоловіків призовного віку бігти за кордон. Це також може спровокувати політичну нестабільність, оскільки зробить Зеленського «кульгавою качкою», послабить його владу і вплив і підштовхне інтриги з боку потенційних суперників», – ідеться у статті.

Крім того, якщо Трамп чинитиме тиск на Зеленського, щоб той погодився на вибори, це буде виглядати як підігравання Вашингтона наративу Путіна про «нелегітимність влади» в Україні.

«Трамп, на мою думку, реагує на російські вимоги. А Росія хоче покінчити із Зеленським», – сказало джерело.

Деякі колишні офіційні особи США також заявили, що не вірять у можливість укладання мирної угоди протягом найближчих місяців або у проведення виборів у 2025 році. На їхню думку, обидві сторони конфлікту поки що навіть не можуть дійти єдиної думки, як розпочати офіційні переговори.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України. 

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Теги: Кіт Келлог вибори санкції Дональд Трамп чиновник Володимир Зеленський президент кордон прессекретар переговори Дмитро Пєсков конфлікт росія

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