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Переговори між Росією, Україною та США? Чого чекати від Мюнхенської конференції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Переговори між Росією, Україною та США? Чого чекати від Мюнхенської конференції
14 лютого стартує Мюнхенська конференція з безпеки
фото: Munich security conference/Twitter

Очільник США стверджує, що в Мюнхенській конференції вперше з 2022 року візьмуть участь представники Росії

У п’ятницю 14 лютого стартує Мюнхенська конференція з безпеки (MSC). Президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США. Водночас Київ таку можливість заперечує. Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого.

«Росія буде там (на Мюнхенській конференції, – «Главком»), з деякими нашими людьми. Україна, до речі, також запрошена. Я не знаю точно, хто там буде, з яких країн, але (це будуть, – «Главком») високопоставлені представники з Росії, України та Сполучених Штатів», – заявив Трамп.

Варто зазначити, що з 2022 року Росія офіційно не бере участі у Мюнхенській безпековій конференції, і цьогоріч про появу її представників на заході також не повідомляли. Наразі інформацію Трампа не підтвердили також і Посольство Росії у Вашингтоні та дипломатична місія Росії при ООН.

Тим часом Київ не планує брати участь у зустрічі, анонсованій президентом США.

«Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається», – заявив журналістам Дмитро Литвин, радник президента України Володимира Зеленського.

Згідно з інформацією на порталі MSC, форум відкриє голова конференції Крістоф Хойсген в готелі Bayerischer Hof 14 лютого о 13:30 (14:40 за Києвом). Потім із вступною промовою виступить президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр.

Програма першого дня, 14 лютого, акцентує на викликах глобальній безпеці, включаючи майбутнє глобального управління, глобальну фінансову архітектуру, демократичну стійкість, кліматичну безпеку, ядерну безпеку, гібридні загрози, майбутнє ШІ.

15 лютого відбудуться дебати щодо стану міжнародного порядку, регіональних конфліктів і криз – від майбутнього трансатлантичного партнерства до України. Учасники обговорять ситуацію в Судані, Гаїті, Венесуелі, Афганістані та Грузії, а також на Близькому Сході.

На 16 лютого заплановано обговорення ролі Європи у світі, включно з питаннями розширення ЄС та європейської конкурентоспроможності.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені (Німеччина) кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки, поза дипломатичними й протокольними вимогами. Головною метою конференції є обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Наразі незрозуміло, як ця ситуація вплине на участь Рубіо в Мюнхенській конференції та чи призведе вона до затримки запланованої на ранок п'ятниці зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв віцепрезидент США Джей Ді Венс, США вдарять по Москві санкціями та, можливо, військовими діями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва. 

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Теги: росія США Дональд Трамп Україна Мюнхенська конференція з безпеки переговори

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