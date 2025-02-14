Дорогою до Мюнхена літак із держсекретарем США екстрено повернувся назад: що сталося

Рубіо сідає на борт літака, що мав доправити його на Мюнхенську конференцію з безпеки, 13 лютого 2025 р.

Рубіо продовжить свою подорож до Німеччини й на Близький Схід на іншому літаку

Увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомило Associated Press.

За словами прессекретарки Держдепартаменту США Теммі Брюс, на літаку дорогою до Мюнхена виникла механічна проблема.

«Літак розвернувся і повертається на Об'єднану базу Ендрюс. Держсекретар має намір продовжити свою подорож до Німеччини і на Близький Схід на іншому літаку», – заявила посадовиця.

Одна з офіційних осіб повідомила, що несправність була пов’язана з лобовим склом кабіни літака C-32, переобладнаного Boeing 757, і виникла приблизно через 90 хвилин після вильоту з авіабази Ендрюс.

Наразі незрозуміло, як ця ситуація вплине на участь Рубіо в Мюнхенській конференції та чи призведе вона до затримки запланованої на ранок п'ятниці зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, Зеленський заявив, що Трамп не має офіційного плану для припинення російсько-української війни.

Як повідомляв віцепрезидент США Джей Ді Венс, США вдарять по Москві санкціями та, можливо, військовими діями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва.