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Україна допоможе Європі боротися з блекаутом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна допоможе Європі боротися з блекаутом
Уболівальники після призупинення матчів через відключення електроенергії в Мадриді
фото: Reuters

Глава Міненерго наголосив, що українські енергетики мають достатньо знань, аби впоратися з відключеннями

Україна готова допомогти відновити стабільну роботу енергомереж європейських партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

За словами міністра, українські фахівці мають значний досвід у відновленні енергосистеми.

«Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу!» – написав він.

Нагадаємо, в Європі стався один з найбільших блекаутів в історії, що паралізував роботу інфраструктури в кількох країнах. Зокрема, йдеться про Португалію, Іспанію та Францію

Європейська комісія повідомила, що перебуває в контакті з національними органами влади Іспанії та Португалії, а також із Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) у зв'язку з масовими відключеннями електроенергії.

«Комісія контактує з національними органами влади Іспанії та Португалії, а також з ENTSO-E, щоб зрозуміти основну причину та наслідки ситуації. Комісія буде продовжувати стежити за ситуацією і забезпечувати безперебійний обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами. Відповідно до чинного законодавства ЄС (Кодекс аварійних і відновлювальних мереж), існують протоколи для відновлення функціонування системи», – йдеться у заяві.

Андорра та Бельгія також постраждали від відключень. Офіційної причини поки немає, однак існує версія можливої кібератаки.

ЗМІ пишуть, що проблеми в європейській електричній мережі стали причиною масштабних перебоїв на Піренейському півострові. Однією з можливих причин називають пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік, яка пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.

Європейські енергетичні компанії вже працюють над розв'язанням проблеми. Іспанський оператор електропередач Red Eléctrica заявив, що відключення може тривати від шести до 10 годин.

Відключення електроенергії такого масштабу в Європі трапляються рідко. У 2003 році проблема з лінією гідроелектропередач між Італією та Швейцарією призвела до масштабного відключення світла на всьому італійському півострові приблизно на 12 годин.

Як повідомлялося, цього літа у вечірній час в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, наголошуючи, що частина енергоблоків піде на ремонт.

«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження. Вони будуть проводити ремонтну кампанію. Генерації буде менше. В той же час влітку, в денні години буде генерація сонячних електростанцій. Але це нас не рятує у вечірні години. Тому є значна ймовірність, що у спекотні дні, у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит. І єдиний варіант, як його уникнути – збільшити імпорт», – сказав депутат.

До слова, «Укренерго» спростувало чутки про можливе повернення відключень електроенергії в Україні, підтвердивши, що наразі жодних заходів обмеження не запроваджено, але закликало знизити споживання.

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Теги: Міненерго Європа блекаут Герман Галущенко

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