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ЄС погодився послабити санкції проти Сирії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЄС погодився послабити санкції проти Сирії
Раніше новий лідер Сирії закликав зняти з неї санкції: «Сирія – не є загрозою»
фото з відкритих джерел

Дипломати ЄС рекомендували «оцінити варіанти відновлення банківських та інвестиційних відносин із Сирією»

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС погодили дорожню карту щодо послаблення санкцій ЄС проти Сирії. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

«Хоча ми прагнемо рухатися швидко, зняття санкцій може бути скасоване, якщо будуть зроблені неправильні кроки», – додала вона.

Каллас не навела деталей, однак агентство Reuters повідомляло, що мова про призупинення санкцій, пов’язаних з енергетикою і транспортом. Також дипломати ЄС рекомендували «оцінити варіанти відновлення банківських та інвестиційних відносин із Сирією».

«Послаблення обмежувальних заходів ЄС здійснюватимуть поетапно і на зворотній основі, з регулярною оцінкою того, чи дозволяють умови в Сирії подальше послаблення», – йдеться в документів, з яким ознайомились журналісти.

Формулювання документа є компромісом між столицями ЄС. Деякі уряди хочуть діяти швидко, щоб призупинити санкції, в той час, як інші віддають перевагу більш обережному і поступовому підходу, щоб Європа зберегла важелі впливу.

Згідно з документом низка санкцій має залишитися в силі, в тому числі заходи, повʼязані з режимом Асада, незаконною торгівлею наркотиками і зброєю.

Раніше очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Про це він сказав в інтервʼю ВВС.

Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

До слова, Абу Мухаммед аль-Джулані також заявив, що в країні більше не буде обов'язкової військової повинності. Аль-Джулані зазначив, що «всі угруповання в країні будуть розпущені, а зброя залишиться лише в руках сирійської держави». Крім того, глава угруповання повідомив, що нова владакраїни вивчає можливість підвищення зарплат у Сирії на 400%.

Раніше командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок.

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Теги: зброя санкції Європа Кая Каллас Сирія

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