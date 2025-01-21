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Придністров'я активно шукає способи відновлення постачання газу – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Придністров'я активно шукає способи відновлення постачання газу – ISW
Після припинення транзиту російського газу територією України у Придністров'ї відключили опалення та гарячу воду
фото з відкритих джерел

З 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Молдови та країн ЄС. Придністров’я шукає вихід

Уряди Молдови та Придністров'я продовжують докладати зусиль для забезпечення невизнаного регіону європейським газом. Однак поки що результат відсутній. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська та невизнана придністровська влада нещодавно обговорювали можливість купівлі Росією газу для Придністров’я на європейському спотовому ринку через молдовську газову компанію Natural Gaz DC у період з січня по квітень 2025 року, але прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 16 січня зазначив, що лише молдовська газова компанія «Молдовгаз». має повноваження постачати газ до Придністров'я.

Президент Придністров'я Вадим Красносельський 20 січня заявив, що Придністров'я дозволить «Молдовагазу» постачати газ, імовірно, з Європи, незважаючи на те, що на початку січня 2025 року «Молдовагаз» спочатку відмовився від пропозицій допомогти Придністров'ю отримати газ з європейських платформ.

Аналітики нагадують, що Красносельський стверджував, що Придністров'я може гарантувати оплату – можливо, маючи на увазі нещодавню пропозицію Москви використати російські бюджетні кошти для закупівлі європейського газу для внутрішнього споживання Придністров’ям. Також він заявив, що придністровська газова компанія «Тираспольтрансгаз» 18 січня надіслала до «Молдовагазу» листа з проханням окреслити порядок постачання газу до Придністров’я.

Проте президентка Молдови Майя Санду 20 січня відповіла, що пропозиція Красносельського, схоже, не стосується закупівлі Придністров’ям газу через «Молдовагаз», а що Красносельський пропонує, щоб «хтось інший» купував газ і доставляв його на територію Молдови, після чого «Молдовагаз» транспортував його через Молдови до Придністров’я. Санду заявила, що влада Молдови зараз визначає, які компанії будуть залучені до цього процесу, оскільки «Молдовагаз» може працювати лише з компаніями, які не порушують молдовське законодавство чи міжнародні санкції.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

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Теги: Придністров'я Молдова міністр санкції опалення влада Майя Санду газ

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