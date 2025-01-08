Голова МЗС Туреччини поставив ультиматум щодо військової операції в Сирії

Глава МЗС Туреччини сказав, що його країна готова провести військову операцію в Сирії





Туреччина висунула ультиматум бойовикам Робочої партії Курдистану (РПК) у Сирії, заявив глава МЗС країни Хакан Фідан. За його словами, у разі ігнорування вимог Анкари військова операція може стати неминучою. Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

«Ми виступили з ультиматумом про необхідність скласти зброю та залишити країну. Ми бачимо, що є спроби виграти час. Якщо ви не хочете варіанта з військовою операцією, то іноземні терористи повинні піти з Сирії, ватажки – залишити країну, а члени організації, що залишилися (йдеться про Робочу партія Курдистану і асоційовані з нею сирійські формування, – «Главком») повинні скласти зброю і працювати з новою адміністрацією Сирії. Дамаск веде із нею діалог. Він сказав один раз, скаже і вдруге. Але якщо результатів не буде, законним вибором стане військова операція», – сказав Фідан.

Раніше The Jerusalem Post написав, що Ізраїль має бути готовим до прямої конфронтації з Туреччиною на тлі її бажання відновити імперію Османа. Експерти уточнили, що Анкара може об'єднатися із сирійськими угрупованнями та розв'язати проксі-війну. Слід збільшити щорічний оборонний бюджет Ізраїлю на $4,1 млрд на найближчі п'ять років, вважають аналітики. Також вони впевнені, що потрібно придбати додаткові винищувачі F-15, літаки-заправники та іншу техніку.

До цього газета Yeni Şafak висловила думку, що Ізраїль може піти на окупацію Дамаска, щоб зберегти статус-кво та позиції курдських формувань на півночі Сирії. Зміна влади в САР, а також спроби Туреччини досягти якісного формування нової сирійської адміністрації порушили плани Ізраїлю. Крім того, зусилля Анкари щодо ліквідації загрози Робочої партії Курдистану (РПК) суперечать інтересам єврейської держави.

Ще у грудні стало відомо, що Туреччина та її союзники-повстанці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. Це може бути пов'язано з тим, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримує Америка.