«Сирія – не є загрозою». Новий лідер країни закликає зняти з неї санкції

Ахмед аш-Шараа заперечив, що хотів перетворити Сирію на варіант Афганістану, і зазначив, що ці країни – дуже різні

Ахмед аш-Шараа: «Не можна однаково ставитися до жертви і гнобителя»

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Про це він сказав в інтервʼю ВВС.

Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

«Не можна однаково ставитися до жертви і гнобителя», – наголосив він. І додав, що ХТШ також слід виключити зі списку терористичних організацій. Угруповання таким визнають ООН, США, ЄС, Велика Британія та інші, бо воно у 2016 році відкололося від «Аль-Каїди».

Ахмед аш-Шараа переконував, що ХТШ не терористи, бо не націлювалися на цивільних людей чи житлові райони. Натомість вони вважають себе жертвами злочинів режиму Асада.

В інтервʼю Ахмед аш-Шараа заперечував, що хотів перетворити Сирію на варіант Афганістану, і зазначив, що ці країни – дуже різні, адже Афганістан був племінним суспільством, а в Сирії склалося інше мислення.

Не дивлячись на це, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскел раніше заявила, що нові лідери Сирії є «вовками в овечій шкурі», які намагаються переконати світ, що вони не радикальні ісламісти.

«Нас не обдуриш багатьма розмовами та інтерв’ю тих повстанських груп, які насправді є терористичними групами... Ми добре розуміємо, що вони говорять. Річ у тому, що ми будемо дивитися на їхні дії, і від цього залежатиме наша реакція», – заявила дипломатка.

За словами Хаскель, Ізраїль стурбований правами меншин у Сирії. Також дипломатка розповіла, що звʼязок з новою владою Сирії Ізраїль підтримує лише через США. Вона додала, що її країна глибоко стурбована діями Туреччини проти курдів, які в останні роки воювали проти «Ісламської держави» в Сирії.

До слова, Абу Мухаммед аль-Джулані також заявив, що в країні більше не буде обов'язкової військової повинності. Аль-Джулані зазначив, що «всі угруповання в країні будуть розпущені, а зброя залишиться лише в руках сирійської держави». Крім того, глава угруповання повідомив, що нова владакраїни вивчає можливість підвищення зарплат у Сирії на 400%.

Раніше командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок.