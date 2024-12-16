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Без призову до армії і зарплати вищі на 400%: які зміни чекають на Сирію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Без призову до армії і зарплати вищі на 400%: які зміни чекають на Сирію
На мешканців Сирії можуть чекати радикальні зміни у житті
фото із відкритих джерел

Нова влада країни вивчає можливість підвищення зарплат у Сирії на 400%

У Сирії мають намір скасувати обов'язковий призов до армії, заявив голова угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулані (справжнє ім'я Ахмед аль-Шараа, – «Главком»). Про це повідомляє Al-Hadath.

За його словами, у країні більше не буде обов'язкового військового обов'язку. Аль-Джулані зазначив, що «всі угруповання в країні будуть розпущені, а зброя залишиться лише в руках сирійської держави».

Крім того, глава угруповання повідомив, що нова влада країни вивчає можливість підвищення зарплат у Сирії на 400%.

Видання нагадало, що 2005 року термін військової служби в країни скоротили з 2,5 років до двох років, у 2011 році – до півтора року. Після початку громадянської війни в країні уряд Сирії запровадив систему утримання призовників на обов'язковій службі в армії.

Наприкінці листопада озброєні опозиційні формування розпочали масштабний наступ на позиції сирійської армії у провінціях Алеппо та Ідліб. До вечора 7 грудня вони захопили Алеппо, Хаму, Дераа та Хомс.

8 грудня антиурядові сили увійшли до Дамаску і заявили про повалення президента Башара Асада. Він склав повноваження та залишив країну, отримавши притулок у Росії разом із членами родини. Тимчасовий уряд очолив Мухаммад аль-Башир, він виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра до 1 березня 2025 року.

Раніше командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок.

До слова, сирійські повстанці після повалення режиму диктатора Башара Асада випустили всіх засуджених із військової в’язниці Седна. У соцмережах з’явилися відео, ймовірно, звільнення в’язнів. Серед звільнених були жінки та, навіть, дитина.

До слова, сирійська влада відправляла до Росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі. Перекидання здійснювалось у 2018-2019 роках, а самі кошти належали Центробанку Сирії. При цьому, у зазначений період у країні спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти. Тоді резерви були «майже нульовими».

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Теги: зброя влада наступ Сирія армія зарплата

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