Трамп надто багато наобіцяв, і він це розуміє

«Офіс простих рішень» Трампа припинив свою роботу так і не відкрившись

Ситуація така, що Трамп вже розуміє, що швидкі рішення щодо російсько-української війни неможливі. І тому спецпредставник Келлог переніс візит до Києва.

Неможливі рішення не лише через позицію Путіна чи України, а і через те, що вони залежать від інших стратегічних питань - бачення Трампом подальших відносин з ЄС, Китаєм та блоком НАТО:

Дуже складною темою стає тема американо-європейських відносин. Поки заяви наближеного до Трампа Маска лише псують відносини майбутньої адміністрації Білого дому з європейськими елітами. А саме на європейців Трамп покладає величезну частину відповідальності за підтримку України і можливого миру. Китай залишається головним зовнішньополітичним викликом для США у риториці Трампа. Але саме Китай може повпливати, або не повпливати на бажання Путіна всерйоз заговорити про мир. Більше того, невідомо що Пекін може попросити у Трампа у відповідь на вплив/не вплив на позицію Кремля. Відносини між НАТО та США теж залишаються незрозумілими. Трамп обіцяв змусити членів НАТО платити більше за свою безпеку, інакше, за його словами, США можуть залишити Північно-Атлантичний Альянс. Наскільки серйозні погрози Трампа і чи справді НАТО стане у результаті сильнішим - поки незрозуміло, а без розуміння майбутнього НАТО важко говорити про безпеку у Європі та, зокрема, умови припинення російсько-української війни. Нарешті залишається незрозумілим блок внутрішньої американської політики (тарифи на європейські та китайські товари, бачення енергетичної політики, яка, зокрема, може змінити світову ціну на нафту та постачання енергоносіїв у Європу)

У підсумку, не маючи поки чітких відповідей, «офіс простих рішень» Трампа припинив свою роботу так і не відкрившись. Але якісь рішення будуть потрібні, бо Трамп надто багато обіцяв зупинити російсько-українську війну. Тому у Трампа запрацює офіс складних рішень. І вони будуть, як мінімум, реалістичніші.