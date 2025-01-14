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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Як Росія намагатиметься обійти нафтові санкції

glavcom.ua
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Нові нафтові санкції значно ускладнюють для Росії експорт нафти, обмежуючи її фінансові ресурси
фото: depositphotos.com

Трохи про нафтові санкції і те, як Росія ще буде намагатися їх обійти

Нові санкції, запроваджені США та Британією проти російського енергетичного сектору, спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту нафти, що фінансують її військові дії проти України.

Під обмеження потрапили такі компанії, як «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз», а також понад 180 суден, здебільшого танкерів, що беруть участь у транспортуванні російської нафти.

Це дуже болючі санкції, але ще не смертельні. Поясню коротко чому.

Ці рішення дуже ускладнять можливості Росії отримувати максимум доходів. Відмова Індії та Китаю приймати танкери, що потрапили під санкції, обмежує ключові ринки збуту для російської нафти. Втрати будуть вимірюватися мільярдами доларів, але при цьому Росія все ще має певні інструменти для обходу санкцій у тому числі у торгівлі з Індією і Китаєм.

Перше – змішування нафти.

Як і Іран, Росія може змішувати свою нафту з іншими сортами у нейтральних портах, таких як порти Єгипту, щоб приховати її походження та обійти обмеження. Це дозволить приховати частину експорту, хоча і призведе до втрати 20-30% маржі. Плюс на великих обсягах таке важко приховати.

Друге – використання посередників з ще нейтральних країн.

Залучення компаній з країн, що не приєдналися до санкцій, може допомогти Росії продовжувати експорт нафти, обходячи прямі обмеження. Такі схеми вже використовуються для постачання західних технологій в обхід санкцій.

Третє – те, що називається «іранською схемою».

Наразі так експортується більшість іранської нафти. Є маленька китайська компанія, яка володіє маленьким нафтоналивним терміналом. Їй начхати на санкції, їй начхати на те, якими судами вона возить і вона може «загубити» цю нафту на величезному китайському ринку, а комуністична партія закриє на це очі. А можливо вона ще й нагенерує кеш, який потім опиниться у руках китайських спецслужб і буде витрачений на спецоперації, скажімо, у Європі чи в США.

Так вдається освоїти трохи понад 1,5 млн барелів нафти на день. Китай забирає понад 90% цього обсягу. Ця схема частково досяжна і для Росії, адже від російських портів на Тихому океані до Китаю зовсім близенько. Але це, звісно, і близько не ті обсяги, які Росія експортує зараз. Наскільки таку схему зможе використати Індія поки невідомо.

Тому нові нафтові санкції значно ускладнюють для Росії експорт нафти, обмежуючи її фінансові ресурси. Однак це не вбʼє весь експортний потенціал. Це, безумовно сильний удар по економічній стійкості Росії, але потрібне ще й блокування обхідних маневрів. А щодо цього ще працювати і працювати.

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Джерело
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Теги: нафта росія США санкції експорт Китай Україна

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Юрій Богданов

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