Україна налаштує зернову програму для співпраці з сирійською владою

Міністри закордонних справ та аграрної політики України доповіли Зеленському про візит у Сирію

Президент України пообіцяв допомагати Сирії та співпрацювати з нею в деяких галузях

Українська влада налаштує програму «Зерно з України» для співпраці із Сирією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна допоможе всіма зусиллями для стабілізації ситуації в Сирії.

«Налаштуємо програму «Зерно з України» для співпраці із сирійською адміністрацією і всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною. Більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів», – написав він.

За словами глави українського МЗС Андрія Сибіги, Україна «заповнює порожнечу», яка залишилася у Сирії від росіян.

«І робимо це засобами дипломатії, гуманітарної підтримки, політичного діалогу. Росія роками надсилала до Сирії бомби, смерть, руйнування шкіл, лікарень та іншої цивільної інфраструктури. Україна надсилає борошно, підтримку для людей і відновлення нормального життя, пропозиції взаємовигідної співпраці. Не дарма в складі нашої делегації був і міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. В Дамаску він провів окремі детальні переговори про співпрацю в продовольчій галузі. Сирійці побачили, що ми налаштовані серйозно та стратегічно», – наголосив дипломат.

Сибіга додав, що переговори з лідером нової сирійської адміністрації Ахмадом аш-Шараа тривали понад годину.

«Розкрию одну цікаву деталь – ми були вражені глибиною його знань про історію України. Аш-Шараа знає про період сталінських репресій проти українського народу, про те, що фронт Другої світової прокотився українською землею двічі – з заходу на схід та зі сходу на захід – та інші історичні факти про нашу країну та людей», – розповів глава МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра агрополітики й продовольства Віталія Коваля про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом та про перспективи України – як безпекові, так і торговельні – загалом у цьому регіоні. Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію у міжнародних організаціях.

Раніше Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги та відновити навчання сирійських студентів, також вона очікує від нової влади поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету.

До слова, Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми. За словами Зеленського, протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 тис. людей.