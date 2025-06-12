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ЄС обрав спецпредставника з питань України – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ЄС обрав спецпредставника з питань України – Politico
Йоганссон представлятиме інтереси українців у Євросоюзі
фото з відкритих джерел

Колишня єврокомісарка неодноразово відвідувала Україну та навіть має український орден

Європейський Союз створює посаду спеціального представника з питань українців на території блоку. Нею стане колишня єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Роль спеціального представника полягатиме в «посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки» їх у Євросоюзі. Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у 2022 році була нагороджена орденом України «За заслуги» ІІ ступеня.

Нещодавно ЄС продовжив тимчасовий захист для приблизно 4,3 млн українських біженців, які знайшли притулок в ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Він триватиме до 4 березня 2027 року. Коли його дія завершиться, Єврокомісія запропонує державам блоку рекомендації щодо подальших спільних дій. Єврокомісія хоче або перевести українських біженців на постійний правовий статус, або сприяти їхньому поверненню додому, а також запустити так звані центри єдності – інформаційні центри, які працюватимуть спільно з Україною та надаватимуть біженцям рекомендації щодо інтеграції та повернення додому.

Нагадаємо, Верховна Рада готується ухвалити законопроєкт №11469, що передбачає легалізацію множинного громадянства. Ключовим регулятором стане Кабмін – саме уряд визначатиме перелік держав, громадянство яких можна буде поєднувати з українським.

NZZ писав, що питання розміщення українських біженців у тих країнах Євросоюзу, де для них створені сприятливіші умови, може призвести до зростання напруженості між державами-членами ЄС. До того ж питання, що взагалі робити з українськими біженцями після закінчення дії тимчасового захисту, викликає суперечки між країнами.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз має намір призначити власного спецпосланця, який представлятиме Брюссель на можливих переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

До слова, газета The Washington Post повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня готується розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо. Іноземні громадяни, яких розглядають для відправлення, походять із різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті.

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Теги: Європейський союз

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