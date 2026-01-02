ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі

Каллас заявила, що Балтійське море з початку повномасштабної війни Росії демонструє системну дестабілізацію

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Балтійське море з початку повномасштабної війни Росії демонструє системну дестабілізацію, а критична інфраструктура країн Європейського Союзу залишається вразливою до потенційних диверсій, пише «Главком».

«Дякую Фінляндії за оперативні та рішучі дії із затримання судна та екіпажу, яких підозрюють у пошкодженні підводних кабелів», – наголосила Каллас, коментуючи інцидент.

За її словами, розслідування наразі триває, а ЄС залишається пильним і підтримує постійний контакт із Фінляндією та Естонією, аби забезпечити безпеку стратегічно важливих об'єктів у регіоні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції та цифрових справ Естонії повідомило про серію збоїв у роботі підводних кабелів зв’язку, які сталися протягом останніх днів у Балтійському регіоні.

За офіційною інформацією, пошкоджено чотири кабелі, що з’єднують Естонію з іншими країнами, та один кабель між островом Гіюмаа і материковою частиною країни.

Фінські правоохоронці затримали вантажне судно Fitburg, що прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією у Балтійському морі.

Під час огляду на борту судна виявили підсанкційні сталеві вироби, імпорт і транзит яких територією ЄС суворо заборонений.