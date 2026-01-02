Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
Каллас заявила, що Балтійське море з початку повномасштабної війни Росії демонструє системну дестабілізацію
фото з відкритих джерел

Розслідування наразі триває, а ЄС залишається пильним і підтримує постійний контакт із Фінляндією та Естонією

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Балтійське море з початку повномасштабної війни Росії демонструє системну дестабілізацію, а критична інфраструктура країн Європейського Союзу залишається вразливою до потенційних диверсій, пише «Главком».

«Дякую Фінляндії за оперативні та рішучі дії із затримання судна та екіпажу, яких підозрюють у пошкодженні підводних кабелів», – наголосила Каллас, коментуючи інцидент.

За її словами, розслідування наразі триває, а ЄС залишається пильним і підтримує постійний контакт із Фінляндією та Естонією, аби забезпечити безпеку стратегічно важливих об'єктів у регіоні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції та цифрових справ Естонії повідомило про серію збоїв у роботі підводних кабелів зв’язку, які сталися протягом останніх днів у Балтійському регіоні.

За офіційною інформацією, пошкоджено чотири кабелі, що з’єднують Естонію з іншими країнами, та один кабель між островом Гіюмаа і материковою частиною країни.

Фінські правоохоронці затримали вантажне судно Fitburg, що прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією у Балтійському морі.

Під час огляду на борту судна виявили підсанкційні сталеві вироби, імпорт і транзит яких територією ЄС суворо заборонений.

Читайте також:

Теги: розслідування Кая Каллас Балтійське море Європейський Союз Естонія Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
На кордоні з війною: як російські обстріли змінили життя румунських сіл – репортаж The Guardian
На кордоні з війною: як російські обстріли змінили життя румунських сіл – репортаж The Guardian
Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну
Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
Чеський політик зневажливо висловився про Україну. Київ відповів
Чеський політик зневажливо висловився про Україну. Київ відповів
Росіяни вдарили по Запоріжжю
Росіяни вдарили по Запоріжжю

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua