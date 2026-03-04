Головна Світ Політика
Війна проти Ірану підштовхнула світ до нової кризи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Війна проти Ірану підштовхнула світ до нової кризи
Ескалація навколо Ірану підняла ризик нафтового шоку
фото: renews

Експерти припустили три сценарії розвитку подій, які можуть вплинути на ціни на нафту та економіку провідних держав

Удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на енергоносії та підвищили ризик глобальної економічної кризи. Експерти розглядають кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації, які можуть по-різному вплинути на економіки великих держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Закриття Ормузької протоки та стрибок цін на нафту

Аналітики зазначають, що конфлікт на Близькому Сході може серйозно вплинути на світові ринки енергоносіїв. Найбільший ризик пов’язаний із перекриттям Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти. Через неї проходить приблизно 20% світового експорту цього ресурсу.

За оцінками Bloomberg, у разі тривалого закриття протоки ціни на нафту можуть зрости приблизно на 80% від довоєнного рівня. У такому сценарії вартість бареля може сягнути близько 108 доларів і залишатися на високому рівні до четвертого кварталу року.

Експерти зазначають, що масштаби економічних наслідків залежатимуть від інтенсивності бойових дій та стану енергетичної інфраструктури регіону. Значні пошкодження нафтових об’єктів у країнах Перської затоки або нові атаки безпілотників на енергетичні компанії можуть додатково підштовхнути ціни вгору. Водночас часткові руйнування або коротший конфлікт можуть призвести до швидшого зниження вартості нафти.

Як подорожчання нафти б’є по економіках

Різке подорожчання енергоносіїв впливає на економіку кількома каналами. Зростають витрати для бізнесу та домогосподарств, зменшується купівельна спроможність населення, а також посилюється інфляційний тиск. Це відбивається на вартості транспорту, виробництва та товарів, пов’язаних із нафтохімічною продукцією.

У США подорожчання нафти та газу може поставити Федеральну резервну систему у складну ситуацію. З одного боку, зростання цін підсилює інфляцію, а з іншого – політичний тиск змушує владу вимагати зниження процентних ставок.

Європейські економіки також можуть відчути серйозні наслідки. За оцінками видання, енергетичний шок може скоротити валовий внутрішній продукт єврозони приблизно на 0,6%, а економіку Великої Британії – на 0,5%. Європа залишається особливо чутливою до коливань цін на природний газ.

Китай під тиском, а Росія отримує вигоду

Китай, який є одним із найбільших імпортерів нафти у світі, також може зіткнутися з додатковим тиском. Іран та Венесуела раніше забезпечували значну частку постачання нафти до Китаю за зниженими цінами. Якщо ціна бареля підніметься до 108 доларів, це може додати близько 0,8 процентного пункту до інфляції у китайській економіці.

Експерти також зазначають, що зростання цін на нафту може погіршити ситуацію для китайської економіки, яка вже відчуває тиск через торговельні тарифи США та проблеми на ринку нерухомості.

Водночас серед можливих вигодонабувачів називають Росію. Різке зростання світових цін на нафту може суттєво збільшити доходи російського бюджету та фактично ліквідувати його дефіцит, що дасть Кремлю додаткові ресурси для фінансування війни проти України.

Можливі сценарії розвитку конфлікту

Аналітики розглядають також менш екстремальний сценарій, за якого бойові дії продовжаться без масштабних атак на енергетичну інфраструктуру або тривалих перебоїв у роботі Ормузької протоки. У такому випадку ціни на нафту можуть стабілізуватися на рівні близько 80 доларів за барель.

Інший сценарій передбачає досягнення припинення вогню між США та Іраном. У цьому випадку перебої у постачанні енергоносіїв зменшаться, а ціна на нафту може знизитися приблизно до 65 доларів за барель.

Нагадаємо, що ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі напруженої міжнародної ситуації. Станом на 4 березня вартість бензину на окремих автозаправках уже наближається до 81 грн за літр. 

