Німецька розвідка викрила прихований дефіцит бюджету Росії

BND оцінила реальні витрати РФ на війну проти України на $30 млрд більшими за офіційні дані

Німецька розвідка заявила, що Росія приховує реальні витрати на війну проти України та занижує дані про дефіцит бюджету. За оцінками Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), фактичний дефіцит російського бюджету у 2025 році значно перевищує офіційні показники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву розвідки.

У BND зазначили, що реальний дефіцит федерального бюджету Росії у 2025 році буде на понад 2,36 трлн рублів (приблизно $30,45 млрд) більшим, ніж заявляє російська влада. «Реальний дефіцит федерального бюджету на 2025 рік перевищує офіційно заявлений на понад 2,36 трлн рублів (приблизно $30,45 млрд)», – заявили у німецькій розвідці.

У відомстві також наголосили, що російська економіка перебуває під значним тиском. За оцінкою BND, на початку п’ятого року повномасштабної війни майже всі ключові сектори економіки РФ демонструють негативну динаміку.

Розвідники пов’язують це, зокрема, зі зниженням доходів від експорту енергоносіїв. «Окрім значно нижчих доходів від нафти і газу через різке падіння світових ринкових цін з 2022 року, це також пов'язано з режимом західних санкцій, який має значний вплив», – зазначили у BND.

У розвідці наголосили, що Москва намагається приховати реальний масштаб економічних втрат, спричинених війною. «Росія намагається приховати справжні витрати на свою агресивну війну проти України, прикрашаючи цифри», – підкреслили у відомстві.

Крім того, у BND зазначили, що така політика створює додаткові ризики для міжнародних інвесторів. «Приховуючи економічні збитки, Росія стає непередбачуваним ризиком як місце для інвестицій. Путін жертвує економічним майбутнім Росії на користь своїх імперських цілей», – заявили у німецькій розвідці.

