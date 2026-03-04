Зеленський провів переговори з лідером Йорданії

Президент України Володимир Зеленський і Король Йорданії обговорили стабільність у регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Королем Йорданії Абдаллою II ібн Аль-Хусейном. Головною темою переговорів стала критична ситуація на Близькому Сході та зростання напруженості в регіоні Затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

«Говорили з Королем Йорданії Абдаллою II про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Ми в Україні уважно стежимо за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію», – йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили кроки для посилення політичного діалогу та взаємодії у секторі безпеки, щоб ефективніше реагувати на дестабілізацію, спричинену ескалацією конфлікту навколо Ірану.

«Важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки. Ракети й «шахеди» з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась», – написав президент.

«Главком» також писав, що президент України Володимир Зеленський обговорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Під час розмови сторони зупинилися на ситуації навколо іранських ракетних та дронових атак, які останніми днями зачепили країни Перської затоки.