Естонія заявила про пошкодження п’яти підводних комунікаційних кабелів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Естонія заявила про пошкодження п’яти підводних комунікаційних кабелів
Пошкоджено чотири кабелі, що з’єднують Естонію з іншими країнами, та один кабель між островом Гіюмаа і материковою частиною країни
Ситуація перебуває під контролем, а відповідні служби з’ясовують причини пошкоджень

Міністерство юстиції та цифрових справ Естонії повідомило про серію збоїв у роботі підводних кабелів зв’язку, які сталися протягом останніх днів у Балтійському регіоні, передає «Главком».

За офіційною інформацією, пошкоджено чотири кабелі, що з’єднують Естонію з іншими країнами, та один кабель між островом Гіюмаа і материковою частиною країни.

Зокрема, ще з 28 грудня зафіксовані несправності на кабелі між Естонією та Швецією, який належить компанії CITIC. Також виявлено проблеми на кабелі Telia між повітом Ляенемаа та островом Гіюмаа, а з 30 грудня – пошкодження на кабелі Arelion між Гіюмаа та Швецією одразу у двох місцях.

Окрім цього, станом на ранок 31 грудня зафіксовано пошкодження ще двох кабелів між Естонією та Фінляндією – один належить компанії Arelion, інший – Elisa.

У відомстві зазначають, що ситуація перебуває під контролем, а відповідні служби з’ясовують причини пошкоджень та працюють над відновленням зв’язку.

Нагадаємо, Швеція, Естонія та Фінляндія прокладають нові телеком-кабелі на дні Балтійського моря. Згідно з інформацією, наданою фінським агентством новин STT та опублікованою порталом Yle, компанія GlobalConnect розпочала проєкт із прокладання чотирьох нових підводних телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Теги: Міністерство юстиції Балтія Балтійське море

