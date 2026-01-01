Після пошкодження кабелів в Естонії: Фінляндія затримала судно за підозрою в саботажі

На борту перебували 14 членів екіпажу, серед яких громадяни Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану

Після серії пошкоджень підводних комунікаційних кабелів у Балтійському морі, про які раніше заявила Естонія, фінська влада затримала російське вантажне судно, підозрюване у саботажі телекомунікаційної інфраструктури, пише «Главком».

Як повідомляє агентство AFP, фінська берегова охорона піднялася на борт судна Fitburg, яке прямувало з Санкт-Петербурга до Хайфи, після виявлення несправності на лінії зв’язку Гельсінкі–Таллінн. Інцидент стався вранці 31 грудня.

За даними прикордонної служби, гелікоптер, направлений для перевірки ситуації, зафіксував, що судно тягнуло якір по морському дну, що могло спричинити пошкодження підводних кабелів. На борту перебували 14 членів екіпажу, серед яких громадяни Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Усі вони були взяті під варту для допиту.

Заступник начальника поліції Гельсінкі Хейккі Копперойнен заявив, що поки що зарано говорити, чи був інцидент навмисним, чи стався через необережність. Судно, яке ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, було доставлене до порту неподалік Гельсінкі для подальшого розслідування.

Нагадаємо, Міністерство юстиції та цифрових справ Естонії повідомило про серію збоїв у роботі підводних кабелів зв’язку, які сталися протягом останніх днів у Балтійському регіоні.

За офіційною інформацією, пошкоджено чотири кабелі, що з’єднують Естонію з іншими країнами, та один кабель між островом Гіюмаа і материковою частиною країни.