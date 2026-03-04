Туреччина перехопила іранську балістичну ракету біля свого кордону

Системи ППО НАТО знищили ціль у небі над Східним Середземномор’ям, постраждалих немає

Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

За інформацією турецького оборонного відомства, ракета рухалася через територію Іраку та Сирії у напрямку Туреччини. Після виявлення загрози її було перехоплено системами протиповітряної оборони.

За офіційними даними, уламки, які впали в районі Дертьоль у провінції Хатай, належать до боєприпасів систем протиповітряної оборони, що знищили ракету в повітрі. Унаслідок інциденту загиблих або постраждалих не зафіксовано.

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що країна готова захищати свій повітряний простір у разі будь-якої загрози. «Наша воля і здатність забезпечити безпеку країни та громадян перебувають на найвищому рівні. Хоча Туреччина виступає за регіональну стабільність і мир, вона здатна захистити свої землі незалежно від походження загрози», – йдеться у заяві оборонного відомства.

Турецька влада також наголосила, що продовжуватиме вживати необхідних заходів для захисту території та повітряного простору країни і залишає за собою право реагувати на будь-які ворожі дії.

До слова, підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки. Внаслідок цього щонайменше 101 людина зникла безвісти.