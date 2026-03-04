Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина перехопила іранську балістичну ракету біля свого кордону

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина перехопила іранську балістичну ракету біля свого кордону
ППО НАТО знищила іранську балістичну ракету біля Туреччини
фото: AP

Системи ППО НАТО знищили ціль у небі над Східним Середземномор’ям, постраждалих немає

Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

За інформацією турецького оборонного відомства, ракета рухалася через територію Іраку та Сирії у напрямку Туреччини. Після виявлення загрози її було перехоплено системами протиповітряної оборони.

За офіційними даними, уламки, які впали в районі Дертьоль у провінції Хатай, належать до боєприпасів систем протиповітряної оборони, що знищили ракету в повітрі. Унаслідок інциденту загиблих або постраждалих не зафіксовано.

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що країна готова захищати свій повітряний простір у разі будь-якої загрози. «Наша воля і здатність забезпечити безпеку країни та громадян перебувають на найвищому рівні. Хоча Туреччина виступає за регіональну стабільність і мир, вона здатна захистити свої землі незалежно від походження загрози», – йдеться у заяві оборонного відомства.

Турецька влада також наголосила, що продовжуватиме вживати необхідних заходів для захисту території та повітряного простору країни і залишає за собою право реагувати на будь-які ворожі дії.

До слова, підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки. Внаслідок цього щонайменше 101 людина зникла безвісти. 

Читайте також:

Теги: Туреччина балістичні ракети Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
Вчора, 13:12
Для Кремля загибель Хаменеї є особистою та політичною втратою
Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
1 березня, 12:31
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
23 лютого, 01:59
Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США
Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США
22 лютого, 22:46
Пожежа на заводі
У російському Воткінську атаковано завод з виготовлення «Іскандерів»
20 лютого, 23:15
Глава уряду Польщі закликав громадян у жодному разі не їхати до Ірану
Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США
19 лютого, 15:34
Коментарі Трампа змінили настрій ринку і знизили вартість нафти
Ціни на нафту знизилися після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном
13 лютого, 09:21
Глава Білого дому висловив оптимізм стосовно дипломатичного шляху
Трамп пояснив, що чекає на Іран у разі провалу майбутніх перемовин
11 лютого, 08:00
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
5 лютого, 22:50

Політика

Зеленський провів переговори з лідером Йорданії
Зеленський провів переговори з лідером Йорданії
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї
Німецька розвідка викрила прихований дефіцит бюджету Росії
Німецька розвідка викрила прихований дефіцит бюджету Росії
Туреччина перехопила іранську балістичну ракету біля свого кордону
Туреччина перехопила іранську балістичну ракету біля свого кордону
Уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні
Уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні
Війна проти Ірану підштовхнула світ до нової кризи
Війна проти Ірану підштовхнула світ до нової кризи

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua