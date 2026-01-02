Головна Світ Соціум
На борту судна, яке підозрюють у пошкодженні кабелю в Балтійському морі, виявлено підсанкційний вантаж

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На борту судна, яке підозрюють у пошкодженні кабелю в Балтійському морі, виявлено підсанкційний вантаж
Фінські правоохоронці затримали вантажне судно Fitburg, що прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією у Балтійському морі
Розпочато попереднє розслідування щодо можливого порушення санкцій ЄС

Фінські правоохоронці затримали вантажне судно Fitburg, що прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією у Балтійському морі.

Під час огляду на борту судна виявили підсанкційні сталеві вироби, імпорт і транзит яких територією ЄС суворо заборонений. Про це повідомила митна служба Фінляндії, а також національний мовник Yle, пише «Главком».

Як зазначив директор митниці Мікко Гренберг, наразі розпочато попереднє розслідування щодо можливого порушення санкцій ЄС. Правоохоронні органи вже допитали членів екіпажу судна: двох осіб заарештовано, ще двом заборонено залишати територію Фінляндії.

Затримане судно йшло під прапором Сент-Вінсента і Гренадин. Його маршрут і виявлений вантаж викликали обґрунтовані підозри в участі в саботажі або шпигунській діяльності, яку розслідують фінські та європейські органи.

За даними прикордонної служби, гелікоптер, направлений для перевірки ситуації, зафіксував, що судно тягнуло якір по морському дну, що могло спричинити пошкодження підводних кабелів. На борту перебували 14 членів екіпажу, серед яких громадяни Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Усі вони були взяті під варту для допиту.

Теги: розслідування Фінляндія Естонія санкції

