Оператор SEPS заявив про намір розірвати контракт з «Укренерго» після рішення уряду Фіцо

Уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні. Державна компанія SEPS планує розірвати відповідний контракт з «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Dennik N.

Директор словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS Мартін Магат заявив, що українська сторона востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні.

За його словами, після того як Словаччина заборонила екстрені постачання електроенергії, Україна нібито зверталася із запитами про допомогу, однак вони не були задоволені. Магат також повідомив, що компанія SEPS має намір розірвати контракт з «Укренерго», який передбачає аварійне постачання електроенергії. Таке рішення стало можливим після того, як відповідний крок схвалив уряд Словаччини.

Ініціатором розірвання угоди виступив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Саме він подав пропозицію про одностороннє припинення дії контракту між словацьким оператором та українською компанією.

Нагадаємо, наприкінці лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї сторони обговорили питання транзиту російської нафти територією України. Зеленський запропонував провести широку зустріч для обговорення всіх аспектів двосторонньої співпраці, а Фіцо заявив, що надає перевагу переговорам на території однієї з країн Євросоюзу.