Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї

З покійним лідером Ісламської революції аятолою Сейєдом Алі Хаменеї готується велика публічна церемонія прощання

Ісламська координаційна рада розвитку оголосила, що публічна церемонія прощання з лідером-мучеником відбудеться в мечеті Великої Мосалли в столиці Ірану, Тегерані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Рresstv.ir

Як повідомляється, церемонія мала розпочатися сьогодні, 4 березня, о 22:00 за місцевим часом і тривати три дні, щоб люди могли віддати шану загиблому лідеру Ісламської революції. Однак пізніше національне телебачення повідомило, що через очікування безпрецедентної присутності скорботних, церемонію прощання було перенесено.

Нову дату та час проведення організатори оголосять найближчим часом.

«Масова участь у заходах продемонструє національну єдність, вірність ідеалам Ісламської революції та стійкість перед обличчям зовнішніх супротивників», – зазначає видання.

Ісламська координаційна рада також підтвердила, що для трьох днів жалоби було організовано спеціальні програми.

Зауважимо, верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану та найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США та Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.

Нагадаємо, останні роки правління Хаменеї були затьмарені частими загальнонаціональними антиурядовими протестами та кривавими репресіями, під час яких загинули тисячі демонстрантів.

Протести тривали через високу вартість життя у 2017 році, ціни на бензин у 2019-му, нестачу води у 2021-му та смерть під вартою Махси Аміні – молодої жінки, яка нібито порушила закон про хіджаб – у 2022 році та відображали зростання настроїв проти режиму в Ірані.

Найкривавіші протести проти Ісламської Республіки відбулися наприкінці грудня 2025 року та тривали до початку січня 2026-го. Заворушення були жорстоко придушені: правозахисні організації підтвердили понад 7 тисяч загиблих, але застерегли, що реальна кількість жертв, ймовірно, є значно більшою. За деякими оцінками, у чотири рази перевищує підтверджену цифру.