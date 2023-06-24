Стала відома реакція Макрона на події в Росії

Еммануель Макрон «уважно стежить» за розвитком подій у РФ

Президент Франції Еммануель Макрон «уважно стежить» за розвитком подій в Росії та ситуації навколо приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на представника Єлисейського палацу. У агенції переконують, що поки що про наступні кроки Макрона нічого не відомо.

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Вчора Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не має причин для телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним. Про це французький президент сказав в інтерв'ю телеканалу Franceinfo.Водночас французький президент додав, що візьме слухавку, якщо Путін сам йому зателефонує. Така заява Макрона схвилювала російських чиновників у Кремлі. Вони одразу заявили, що Макрон «гордий».

«Але в нього «немає причин дзвонити» президентові Росії. Ні, все-таки гордий», – йдеться у повідомленні кремлівських пропагандистів.

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Зазначимо, місяць тому Національні збори Франції ухвалили резолюцію із закликом до французького уряду та Євросоюзу визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

У своїй резолюції депутати зазначають, що ПВК «Вагнер» не підписувала документ Монтре про зобов'язання приватних військових та охоронних компаній у зонах бойових дій.

Російське міністерство оборони теж вирішило записати звернення до найманців ПВК «Вагнер». Міноборони заявляє, що «вагнерівців» «обманом втягнули в злочинну авантюру Пригожина й участі в збройному заколоті». Та запевняють, що деякі найманці Пригожина вже нібито звернулися по допомогу і вони хочуть безпечно повернутися в пункти постійної дислокації.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.