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Порошенко вимагає від Гааги ще один ордер проти Путіна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко вимагає від Гааги ще один ордер проти Путіна
Петро Порошенко
скріншот з відео

Російська армія продовжує вчиняти військові злочини

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради заликав депутатів звернутися до Міжнародного кримінального суду, який має видати ще один ордер проти Путіна за трагедію на Півдні України. 

«Декілька годин тому я повернувся з Херсонської області, куди ми доставили сотню тон гуманітарної допомоги. Мали можливість поспілкуватися із мешканцями Херсона. 

Я захоплююся їхньою мужністю, витривалістю, незламністю», – сказав Порошенко. 

«Ми там потрапили під обстріл. Це був обстріл саме тієї ділянки, звідки волонтери вирушають на порятунок наших мешканців, куди повертаються і їх привозять», – повідомив п’ятий президент. 

«Це – справжня ознака геноциду. І я вимагаю, щоб в документах Верховної Ради ми звернулися до Міжнародного кримінального суду про видачу другого ордеру проти Путіна і його кліки за злочини, за геноцид поти українців», – наголосив Петро Порошенко. 

Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко разом з дружиною забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика, хазяйка якого загинула під час обстрілів. 

Теги: Петро Порошенко путін трибунал

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