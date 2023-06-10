Порошенко вимагає від Гааги ще один ордер проти Путіна
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Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради заликав депутатів звернутися до Міжнародного кримінального суду, який має видати ще один ордер проти Путіна за трагедію на Півдні України.
«Декілька годин тому я повернувся з Херсонської області, куди ми доставили сотню тон гуманітарної допомоги. Мали можливість поспілкуватися із мешканцями Херсона.
Я захоплююся їхньою мужністю, витривалістю, незламністю», – сказав Порошенко.
«Ми там потрапили під обстріл. Це був обстріл саме тієї ділянки, звідки волонтери вирушають на порятунок наших мешканців, куди повертаються і їх привозять», – повідомив п’ятий президент.
«Це – справжня ознака геноциду. І я вимагаю, щоб в документах Верховної Ради ми звернулися до Міжнародного кримінального суду про видачу другого ордеру проти Путіна і його кліки за злочини, за геноцид поти українців», – наголосив Петро Порошенко.
Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко разом з дружиною забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика, хазяйка якого загинула під час обстрілів.
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