Реекспорт зброї в Україну: Сенат Швейцарії вніс правки до закону

Сенат Швейцарії пропонує, щоб договір про заборону реекспорту зброї був обмежений 5 роками

Поправку до закону підтримали 22 голосами, проти виступили 17 депутатів, ще четверо утрималися

Сьогодні, 7 червня, Верхня палата парламенту Швейцарії (Сенат) погодила поправку до закону про військові матеріали. Нова правка може розблокувати реекспорт зброї у треті країни, зокрема в Україну. Про це повідомляє пресслужба парламенту Швейцарії.

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«Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, куплену у Швейцарії, за певних умов. Рада ухвалила відповідну парламентську ініціативу від Комісії з безпекової політики. Законодавчий проєкт, що ґрунтується на іншій ініціативі, вже перебуває на стадії розробки», – йдеться у заяві.

Поправку до закону підтримали 22 голосами, проти виступили 17 депутатів, ще четверо утрималися.

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Сенат Швейцарії пропонує, щоб договір про заборону реекспорту зброї був обмежений 5 роками. Також умовою є те, що країна, яка хоче передати зброю швейцарського виробництва, не повинна бути стороною конфлікту, порушувати права людини та не здійснювати своє право на самооборону.

Рішення про реекспорт зброї не ухвалено остаточно, тепер нижня палата парламенту Швейцарії повинна проголосувати за цю ініціативу.

До відома, Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується і війни в Україні.

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Швейцарії 98 голосами проти 75 відхилила пропозицію, що дозволяла зробити виняток із закону про військову техніку, що забороняє постачання озброєнь швейцарського виробництва до воюючих країн. Жан-Люк Аддор, який представляє найбільшу в палаті правопопулістську Швейцарську народну партію, вказував, що ця пропозиція прямо порушує нейтралітет країни.

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До відома, президент України Володимир Зеленський звернеться до швейцарського парламенту через відеозв'язок у четвер, 15 червня.