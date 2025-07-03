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Навроцький анонсував призначення очільника «комісії з російського впливу» головою Бюро нацбезпеки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Навроцький анонсував призначення очільника «комісії з російського впливу» головою Бюро нацбезпеки
Навроцький підкреслив, що «активне керівництво Республікою Польща вимагає найкращих співробітників навколо президента»
фото: PAP

Обраний президент Польщі Навроцький призначить головою Бюро нацбезпеки Ценкевича, очільника «комісії з російського впливу»

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що призначить головою Бюро національної безпеки (БНБ) Славоміра Ценкевича. Ценкевич відомий як очільник нині розпущеної комісії, яка розслідувала «звʼязки» колишнього уряду Дональда Туска з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Оголошуючи про майбутнє призначення, Навроцький підкреслив, що «активне керівництво Республікою Польща вимагає найкращих співробітників навколо президента».

Сам Ценкевич запевнив, що очолюване ним Бюро буде «насамперед надавати змістовну, організаційну підтримку в реалізації конституційних завдань президента Республіки Польща».

Славомір Ценкевич – журналіст та історик – здобув широку відомість завдяки керівництву так званою комісією з розслідування російського впливу, яку створив у 2023 році тодішній уряд партії «Право і справедливість».

Нагадаємо, Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, незважаючи на численні скарги щодо порушень під час голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення відкриває шлях для Навроцького, консервативного історика, до складання присяги в парламенті та офіційного вступу на посаду 6 серпня, як і було заплановано.

Суд відхилив переважну більшість із понад 50 тис. скарг, заявивши, що виявлені порушення на окремих дільницях не були достатньо серйозними, щоб вплинути на підсумковий результат. Згідно з даними виборчої комісії, Навроцький набрав майже 51% голосів і випередив мера Варшави Рафала Тшасковського майже на 400 тис. голосів.

Поразка Тшасковського стала серйозною поразкою для прем’єр-міністра Дональда Туска та його проєвропейської коаліції, яка сподівалася отримати союзника у президентському палаці, аби розблокувати реформи, які раніше гальмувалися вето чинного президента Анджея Дуди – соратника націоналістичної партії «Право і справедливість».

Хоча результат виборів був доволі напруженим, а опозиція вимагала перерахунку голосів через підозрілі результати на деяких дільницях, сам Туск нещодавно визнав, що порушення навряд чи змінять результат виборів.

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Теги: Польща Кароль Навроцький безпека

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